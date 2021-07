Frank Molnar krijgt kritiek als vader: “Die verzuurde mentaliteit van de Belgen: ik ben dat redelijk beu”

“Het is ongelooflijk hoe snel mensen een oordeel klaar hebben”, zegt Frank, die in Las Vegas woont, in TV Familie. “Ik wil me gewoon amuseren met Shay. En ik doe graag zotte dingen. Ik wil haar opvoeding avontuurlijk maken door haar te triggeren. Maar sommigen zien mensen de humor daar niet van in, dus.”

Is de kritiek onterecht volgens jou?

“Ik hoor dat Shay onherstelbare gehoorschade moet hebben opgelopen. Het was een ‘sunset babyconcert’. Op maat van kleintjes dus. De muziek stond niet hard. Bij ons gezelschap hoorden trouwens ook enkele bevriende topdokters.”

En die hebben jou niet op de vingers getikt?

“Nee, we hebben het hen zelfs gevraagd of we niets op Shays hoofdje moesten zetten. Zij zagen geen probleem. Een hoofdtelefoon kan zelfs schadelijk zijn voor de vorming van het schedeltje. De muziek klonk even luid als onze tv thuis. Ik begrijp die kritiek niet. Die komt van boomknuffelaars met een bakfiets zeker? Ik vergelijk het met de vegans, die verkondigen met hun glutenvrije toeter ook altijd wat wel en niet mag. Ik lach daarmee.”

Er was ook kritiek toen je met Shay in het zwembad zat.

“Ja, ik had haar een hoedje moeten opzetten. Om haar te beschermen tegen de zon. Maar we zaten aan de schaduwkant wat te plonsen. Ik schrik ervan dat mensen daar meteen een mening over hebben. Die verzuurde mentaliteit van de Belgen: ik ben dat redelijk beu.”

Is dat in Amerika anders?

“Da’s een serieus verschil, ja. Bijna iedereen is hier positief ingesteld. Ze staan veel gelukkiger in het leven en genieten vooral veel meer.”

Jij gaat je dus niet aanpassen?

“Nee. Al heb ik recent wel voor ’t eerst een filmpje van m’n social media verwijderd. Eentje waarin het leek alsof ik Shay inwikkel en in de kast leg om rustig tv te kunnen kijken. Dat was om te lachen, natuurlijk. En voor alle duidelijkheid: niet écht.”

Maar daar kwamen dus ook negatieve reacties op?

“Ja, ze wilden zelfs de kinderbescherming op mij afsturen, stel je voor. Sommige vrienden vroegen mij om toch op te passen. Daarom heb ik dat filmpje dan maar offline gehaald. Maar als iemand nog eens een probleem heeft met mijn filmpjes, dan is dat jammer maar helaas.”

En baby Shay stelt het nog steeds goed?

“Zeker weten. Mijn vriendin Marissa en ik genieten enorm van ons kind. Zelfs van de huilmomentjes.”

