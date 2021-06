Frank Molnar heeft camera boven babybed gehangen: “Soms krijg ik bericht vanuit België dat ze huilt”

Een bijzondere Vaderdag is het dit jaar voor Frank Molnar, want hij is op 27 mei voor het eerst papa geworden. “Onze dochter Shay is een wolk van baby, gezond en grappig”, glundert Frank. “Ze is voorlopig heel rustig en weent amper, ook ’s nachts. Om de drie uur geeft Marissa borstvoeding en meestal help ik haar dan wel. We doen dat goed met ons tweetjes, maar daar was ik ook niet bang voor. We zijn altijd een goed team geweest.” Ook over de naam waren ze het snel eens. “We vinden Shay allebei sterk en elegant klinken, en het wordt op dezelfde manier uitgesproken in het Nederlands als in het Engels. Dat vonden we toch belangrijk aangezien ons kind de dubbele nationaliteit heeft.” En er is nog iets waarover Frank geen moment twijfelt. “Er komen hier geen jongens in huis tot ze 25 is. Ik weet wat voor bad ass ik zelf was, ik ga ons meisje goed beschermen”, lacht hij.