Frank Molnar en ‘de Lau’ openen virtueel café voor Belgen in de VS Kristien Gijbels

21 maart 2020

Een weekend in sociaal isolement hoeft helemaal niet saai te zijn. Vraag maar aan Frank Molnar (46) en Laurens Nuyens (39), die zondagavond de deuren van het eerste Belgische virtuele café openen. Al moeten de gasten wel aan twee voorwaarden voldoen om met een 'vip-bandje' binnen te mogen: ze moeten in de VS wonen én Belgisch bier voorhanden hebben.

Frank Molnar blijft sinds begin deze week netjes in zijn kot in Las Vegas. De ex-’Big Brother’-deelnemer en zijn vriendin Marissa Galle (30) wonen sinds begin 2019 in een rustige buurt op twintig minuutjes van de befaamde Strip, maar zo rustig als deze week is het er nog nooit geweest. Om de eenzaamheid tegen te gaan en tegelijkertijd de verbondenheid tussen de Belgische expats wat te vergroten, gaan Molnar en zijn kameraad Laurens Nuyens - broer van Astrid Bryan - nu een virtueel café openen. Via de gesloten Facebookgroep ‘Belgians in America’ deed hij een oproep aan alle landgenoten om zondag samen een pintje te gaan pakken: “We willen graag met alle Belgen in de VS eventjes samen komen om te ‘zeveren’, zoals op café”, aldus Molnar.

Het idee ontstond nadat de vrienden hun weekendplannen door de lockdown in het water zagen vallen. Volgens Molnar hadden ze net plannen gemaakt om nog eens in Vegas samen te komen, dus gingen ze op zoek naar alternatieven: “Lau en ik spreken regelmatig in LA en Vegas af, en de avonden dat we op café hangen zijn veruit de meest plezante avonden. We vonden het dan ook een leuk idee om via een ‘conference call’ samen te komen met Belgen die ook in de VS wonen. En zo kunnen we op een toffe manier de Belgen in Amerika wat beter leren kennen.”

Vip-bandje

De aanvragen om zondag mee pintjes te gaan pakken, stromen alvast vlotjes binnen - al wil Molnar er zelf nog geen concreet bezoekersaantal op plakken: “We hebben de uitnodiging nog maar net online gezet, en ik denk dat we op een heel korte tijd toch al een mooie groep bijeengekregen hebben. Maar zoals je weet zijn er altijd mensen die zeggen dat ze komen, en dan op het laatste nippertje hun kat sturen. Ach, we zien wel. Als we al met een paar mensen gezellig wat kunnen ‘chit-chatten’, dan is het voor mij al lang goed. Ik verwacht in elk geval toch meer dan tien bezoekers.” (lacht)

Maar hoe gaan ze dat nu technisch gezien aanpakken? “Ik ben een aantal opties aan het bekijken, al heb ik net van iemand een gouden tip gekregen dat we dit eventueel via BlueJeans (een videochat voor bedrijven, red.) kunnen doen. Ik heb het net al eens zonder problemen uitgetest. Lau en ik willen het vooral gemakkelijk houden voor mensen die willen langskomen, zodat ze geen software moeten gaan installeren of een account moeten aanmaken. Het is de bedoeling dat je met één klik op café zit. En dan mag je met een ‘vip-bandje’ binnen.” (lacht)

Pepsi Max

Eén van de voorwaarden om binnen te mogen, is dat je Belgisch bier voorhanden hebt: “Maar ik drink zelf helemaal geen bier”, lacht Molnar. “Ik heb voor mezelf een blikje Pepsi Max en Belgische chocolade aan de kant gezet… en ik ga frieten bakken! Ik ben mijn ‘patatten’ daarstraks al gaan halen, dus dat wordt wel fun.”

Landgenoten die in de VS wonen kunnen via Molnar of Nuyens een link verkrijgen waarmee ze op zondagavond het café binnen kunnen. De bar gaat om 18:00 Pacific Time, 20:00 Central Time en om 21:00 Eastern Time open.