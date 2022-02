Frank Galan werd tijdens de lockdown paardenfluisteraar: “Zij brengen rust in ons leven”

Weinigen weten het, maar Frank Galan is een echte paardenliefhebber geworden. “We hebben vorig jaar een therapiepaard gekocht dat eigenlijk bestemd was voor het slachthuis”, vertelt de zanger in Primo. “Omdat ze te oud was geworden. Mijn vrouw en ik konden dat niet aanzien en beslisten toen om haar te kopen en alsnog een mooi leven te bieden, voor de paar jaren die haar nog restten. Via een crowdfunding vanuit onze fanclub hebben we het dier kunnen redden. We zijn onze fans daar ontzettend dankbaar voor. Ze is al anderhalf jaar bij ons en intussen hebben we er een tweede paard bij gezet. Ze zijn beiden twintig jaar en zijn hele dikke vrienden geworden, onafscheidelijk. We zijn nog altijd blij met de beslissing die we destijds hebben genomen. Ze stralen beiden rust uit, alleen al door naar hen te kijken voel je je beter. Dankzij hen staan we stil bij de eenvoud van het leven. Je leert gaandeweg hoe een paard de wereld ziet, ruikt en hoort. Elke dag ruim ik de stal op. Dat is niet alleen goed voor de conditie, je leert ook de signalen van het paard opvangen. Het klinkt voor een buitenstaander misschien moeilijk, maar toch is het zo. Ik ben een echte paardenfluisteraar geworden. Ik heb geen schrik van deze prachtige dieren en weet hoe hen te benaderen. Een paard voelt dat.”