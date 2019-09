Frank Deboosere moet fiets aan de haak hangen: “Te veel last van artrose” DBJ

14 september 2019

10u09

Bron: Radio 2 1 Showbizz VRT-weerman Frank Deboosere (61) staat bekend omwille van zijn weerpraatjes, zijn tomeloze inzet tegen kanker, maar ook voor zijn fietsbenen. Iedere dag zat hij drie uur op de fiets van en naar het werk, maar daar komt nu noodgedwongen een einde aan.

“Ik ben een verwoed fietser en vandaag ben ik ook met de plooifiets gekomen”, vertelt Deboosere in het Radio 2-programma ‘De weekwatchers’. “Maar ook de trein is er bij gekomen. Ik zit vol artrose en grote fietstoestanden gaan niet meer.” Deboosere zat plusminus drie uur per dag op de fiets. “Ik heb overal gezeten, maar dat is voorlopig verleden tijd. Ik werk eraan, maar als mensen me in de trein zien, moeten ze dus niet denken dat ik een valsspeler ben. Het kan helaas niet anders.”

Als alternatief kiest de weerman voor zijn wandelschoenen. “Ik ben veel aan het wandelen”, aldus Deboosere. “Ik doe 10.000 stappen per dag, en dat is fantastisch. Ik ontdek de wereld in het klein. Op mijn Instagramaccount zal je het wel zien, dat staat nu vol kleine beestjes die ik tegenkom. En als ik eens niet aan mijn 10.000 stappen geraak, maak ik een ommetje door de gangen van de RTBF. (lacht) Daar kun je heel veel stappen maken.”