Francois mocht zaterdag eenmalig de Lottocijfers bekendmaken en zo zag dat eruit

18 februari 2018

18u14 0 Showbizz Dankzij Steven Van Herreweghe en zijn programma 'Van Algemeen Nut' mocht zaterdagavond niet Sophie Dewaele, maar wel kijker Francois Herck de lottocijfers bekendmaken.

Dertig jaar is het al geleden dat Francois Herck uit Limburg solliciteerde als presentator van Eurosong of de Lotto tijdens zijn verschijning in 'Kwidam' en bij Luc Appermont in de 'Pak de poen show'. Nooit kreeg hij daar reactie op, tot Steven Van Herreweghe hem verraste in zijn programma 'Van Algemeen Nut'.

Op zaterdag 17 februari kwam Hercks droom uit en mocht hij de lottocijfers aankondigen. Hoe dat verliep bekijk je hieronder.