Franco Dragone, bekend van Cirque du Soleil, overleden aan hartaanval

Showbits Hoogmoed bij Jens Dendoncker en Jeroen Verdick voor ‘Het Jachtsei­zoen’: “We eisen 50.000 euro cash als we winnen”

In ‘Het Jachtseizoen’ gaan deze week comedians Jens Dendoncker en Jeroen Verdick op de vlucht voor de jagers. Showbits volgde opnames afgelopen zomer. Start het duo met een weldoordacht plan aan het avontuur of leggen ze hun lot in de handen van toevallige passanten? En hoe intimiderend vinden ze de roast door Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop? En hoe schatten de twee elkaar capaciteiten in? Ontdek het in een nieuwe Showbits.

29 september