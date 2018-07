Francis Rossi was zenuwachtig voor huwelijk dochter Redactie

29 juli 2018

11u28

Bron: BuzzE 0 Showbizz Francis Rossi, sinds eind jaren zestig het boegbeeld van Status Quo, was behoorlijk zenuwachtig toen hij zijn dochter naar het huwelijksaltaar moest brengen. Dat vertelde hij aan Daily Mirror.

Het was een van de spannendste dingen die hij in zijn leven heeft gedaan. "Zelfs voor het openen van Live Aid was ik minder zenuwachtig", liet de rocker optekenen. Zijn dochter Bernadette, die zelf ook in de muziek zit, trouwde in het Canadese Toronto.

"Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest", zegt de inmiddels 69-jarige Rossi. Hij refereerde aan het beroemde Live Aid-concert uit de zomer van 1985. Status Quo mocht het concert openen, terwijl miljoenen mensen over de hele wereld toekeken.

Na de ceremonie was Rossi opgelucht en trots op zijn dochter. "Ze zag er geweldig uit en uiteindelijk was het een fantastisch moment."

Francis Rossi heeft acht kinderen. Bernadette is een kind uit zijn eerste huwelijk met Elizabeth Gernon. Pas in 2007 zag hij zijn dochter weer met enige regelmaat. Bernadette and The North, zoals de band van zijn dochter heet, vergezelde Status Quo in dat jaar tijdens een tournee.