Francesca Vanthielen over haar kinderloze leven: “Die keuze zou ik anders gemaakt hebben, maar ik heb het gewoon verkeerd ingeschat” KDL

03 november 2019

15u43

Bron: Radio 2 3 Showbizz Christel Van Dyck (58) had vandaag presentatrice en actrice Francesca Vanthielen (46) te gast in haar Radio 2-programma ‘De Rotonde’. Francesca had het er onder andere over de tijd toen ze op zoek moest naar een ‘gewone’ job nadat haar contract bij VTM niet verlengd werd, over haar eerste liefde en over haar kinderloze leven.

Francesca had het met Christel over Karl Symons, haar eerste liefde. De twee werden een koppel toen Francesca 18 jaar oud was, Karl was toen 29 jaar. “Ik was aan het studeren en aan het werken en ik was wel klaar voor een vaste relatie. Ik wist toen ook niet dat wij acht jaar samen zouden blijven. Ik heb hem er ook echt uitgepikt. Ik was zo verliefd op die man en hij heeft de boot zo hard afgehouden. Ik begreep dat ook wel, want dat leeftijdsverschil heeft voor hem wel meegespeeld. ‘Ik vind je wel een leuke meid, maar dat gaat niet’, zei hij. Daarmee dat het even heeft geduurd voor we een koppel werden, maar ik had geen oog voor iemand anders. Hij moest het zijn. Karl had ook flexibiliteit en dat kwam mij goed uit, dat het niemand was uit het studentenleven.” De twee trokken toen Francesca 26 jaar oud was naar Londen om samen te gaan studeren en dat veranderde wel wat. “Ik ben teruggekomen uit Londen en toen waren we uit elkaar. Ik heb die beslissing genomen, misschien om mezelf terug wat te vinden, maar ik kan niets slechts zeggen over Karl. Wij hebben héle goede jaren gehad. Wij hebben zoveel tijd intens met elkaar doorgebracht dat we eigenlijk al een huwelijk van 24 jaar hebben gehad.”

Kinderloos leven

Christel bracht ook het onderwerp kinderen aan bod, want Francesca is kinderloos gebleven. “Achteraf gezien ben ik misschien te voorzichtig geweest. Het moest voor mij de man zijn waarmee ik ook ging oud worden en ik heb die garantie nooit gevoeld. Bij Karl had ik het gevoel dat hij er altijd, wat er ook zou gebeuren, voor mij zou staan. Hij was de meest loyale man. Maar met mijn andere partners waren er altijd andere kinderen, of ze woonden aan de andere kant van het land. Het was niet altijd zo makkelijk. Na je dertigste hebben mensen altijd een rugzak. Ik dacht ook dat ik het niet ging aankunnen, een alleenstaande moeder zijn, maar ik denk dat ik dat overschat heb. Ik denk dat ik dat wel had gekund. Die keuze zou ik anders gemaakt hebben, maar ik heb het gewoon verkeerd ingeschat.” Francesca had wel relaties met mannen met kinderen, en met de drie kinderen van haar laatste partner, heeft ze, ondanks de breuk met hun papa, nog steeds contact. “Het kind in kwestie moet daar voor openstaan en dat was gelukkig het geval.”

Dertien en aan het werk

Daarnaast had Christel het met Francesca ook nog over haar carrière. Toen ze 13 jaar oud was, werkte Francesca bij BRT 3, op haar vijftiende presenteerde ze een hitlijst op Studio Brussel en toen ze 17 jaar oud was presenteerde ze ‘Super 50' op VTM. “De kinderen van mijn zus zijn dertien jaar oud. Als ik hen nu zie, denk ik: ‘op hun leeftijd ging ik met de trein van Hasselt naar Brussel-Noord en daar pakte in tram 90 naar de VRT. Ik kan me niet inbeelden dat zij dat nu zouden doen en toch deed ik het. Ik vond ook niet dat dat vreemd was en zag dat ik dat aan kon. Ik heb mij daar geen vragen bij gesteld of er niet bij stilgestaan dat dat niet ‘normaal’ was. Ik heb daardoor wel een zekere sérieux gekregen, want je moet het wel op een professionele manier doen.”

Solliciteren

Vele jaren later moest Francesca plots op zoek naar een ‘gewone’ job toen haar contract bij VTM niet verlengd werd. “Ik heb geen idee waarom mijn contract niet verlengd werd. Ik heb geen gesprek gehad”, vertelt Francesca. “Ik had het in zekere zin voelen aankomen want de tijd daarvoor had ik ook geen programma meer, maar ik ben wel geëindigd met een programma dat ik bijzonder graag gedaan heb, ‘Vind Mijn Familie’. Daar heb ik heel veel aan gehad. Maar het heeft me niet onzeker gemaakt. Ik vind het wel bijzonder jammer, dat je talenten of expertise er plots niet meer toe doen. Dat dat plots overbodig is geworden. Maar het is ook niet dat er ineens niets meer was, want ik heb altijd nog andere dingen gedaan, ik heb altijd nog voor bedrijven gewerkt. Het is in de media net als in de politiek: het is niet omdat je daar ooit een job in hebt gekregen, dat je dat de rest van je leven zal kunnen doen”, vertelt ze nog aan Christel. “Ik dacht bij mezelf: je hebt twee universitaire diploma’s, doé er eens iets mee! Komaan, schop onder je gat! Ik voelde me nog veel te jong om niks te doen en had nog teveel goesting in van alles”. Francesca snorde vacatures op en ging solliciteren, en dat was best vreemd voor haar, vertelt ze. “Ik had dat nog nooit gedaan, he. Audities had ik wél gedaan, maar ik had nog nooit echt gesolliciteerd op basis van je verstandelijke capaciteiten. Niet min! Maar het is de realiteit voor veel mensen, dus ik vind het goed dat ik dat ook eens heb mogen meemaken.” Ondertussen is Francesca opnieuw als presentatrice aan de slag op Kanaal Z, maar ze is blij dat ze ook aan de slag is geweest bij Ballet Vlaanderen en Unia. “Of je job nu van 9 tot 5 is, of iets anders. Het voornaamste is dat je een job hebt die je boeiend vindt”, vertelt ze nog.