Francesca Vanthielen openhartig in ‘Het Heilig Huis van Hanssen’: “Ik vind het jammer dat ik zelf geen kinderen heb” SD

06 april 2019

14u35

Bron: Joe 1 Showbizz In ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ vertelde Francesca Vanthielen (46) vanochtend over de goede band die ze heeft met de drie dochters van haar ex. Voor heel wat mensen niet vanzelfsprekend, maar Vanthielen vindt het een evidentie.

“Ik heb drie jaar lang intensief voor hen gezorgd en heb een goede band met hen”, vertelt Vanthielen. “En dat komt van twee kanten: zij konden ook iets hebben van: ‘jij verdwijnt uit ons leven’. Maar ik heb altijd voorstellen gedaan om dingen te gaan doen en daar gingen ze graag op in.”

De drie meisjes zijn nu 17, 13 en 8. Door nog vaak met hen op te trekken, knaagt het ook bij Vanthielen soms dat ze zelf geen kinderen heeft. “Ik vind het absoluut jammer dat ik zelf geen kinderen heb”, geeft ze toe. “Mijn leven is gewoon anders gelopen. Ik had me ook wel willen toeleggen op de vier kinderen van mijn zus, maar die woont in het zuiden van Frankrijk. Een heel nauw contact hebben we niet. Dus met die drie jonge meiden maak ik veel plezier. Het is een stukje compensatie, ja, maar als zij het nu leuk vinden om daarvan te genieten...”

Auto-ongeluk

Verder vertelt Vanthielen ook hoe ze een nichtje verloor in een auto-ongeluk. “Ze was met een aantal vrienden en vriendinnen naar de Gentse Feesten gegaan. ‘s Morgens vroeg wilden ze dan terug naar huis rijden.” Omdat een paar vrienden gedronken hadden, bood een van hen om te rijden. Hij had een voorlopig rijbewijs. Het liep slecht af: twee mensen overleefden de rit niet. Voor de ouders van Vanthielens nichtje was het een verschrikking. “We zijn nu zoveel jaren later, en er zijn zoveel herinneringen. De dag dat het gebeurd is, haar verjaardag, kerst: het is een hel. Voor hen is het leven gestopt toen. In zekere zin ploeteren zij verder. Ze maken nog iets van hun leven, maar er zijn heel veel slechte dagen. Ook als ze zien hoe haar vriendenkring verder gaat: als ze afstuderen en een vriendje of vriendinnetje krijgen, dat zullen zij nooit meemaken. Je kan dat niet vergeten. Je staat daarmee op en je gaat daarmee slapen.”