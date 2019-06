Francesca Vanthielen en Kristof Verhassel gaan meespelen in ‘Thuis’ DBJ

03 juni 2019

13u05 0 TV De Eén-soap ‘Thuis’ verwelkomt binnenkort twee nieuwe personages. Francesca Vanthielen (48) zal een advocate spelen, Kristof Verhassel (40) wordt dan weer de nieuwe bokstrainer van Ann en Judith.

Francesca Vanthielen (48) gaat terug acteren. In ‘Thuis’ zal de Oost-Vlaamse de rol van advocate Isolde Teerlynck vertolken. Het is niet de eerste keer dat Vanthielen meespeelt in een soap. Tussen 2003 en 2004 speelde ze ook de rol van Phaedra Govaerts in ‘Wittekerke’ en in 2009 vertolkte ze de rol van Sonja in de telenovelle ‘LouisLouise’.

“Isolde Teerlynck is een ervaren advocate gespecialiseerd in ‘me too’-zaken”, vertelt Vanthielen over haar nieuwe rol. “Voor de invulling heb ik me laten inspireren door strafpleiter Christine Mussche, die vooral zedenzaken behandelt. Zij straalt expertise en menselijkheid uit. Het is vooral fijn te kunnen samenwerken met Kadèr Gürbüz en met Leah Thys. Kadèr leerde ik beter kennen tijdens de theatervoorstellingen van Assisen. Ook het feit dat ik naast Leah op de set kan staan, was echt iets om naar uit te kijken. Zij heeft mij destijds enorm geholpen bij mijn auditie aan de Mountview Theatre School in Londen, waar ik een postgraduaat acteren haalde. De cirkel is rond nu ik samen met haar op de set kan staan.“

Vanthielen is niet het enige bekende gezicht dat binnenkort aan de cast wordt toegevoegd. Ook Kristof Verhassel, bekend als Perry van Click-ID en talloze gastrollen, zal meespelen in de soap. Dat betekent een transfer in soapland want Verhassel speelde tussen 2015 en 2018 ook de rol van Stan Lauwers in ‘Familie’. Vanthielen en Verhassel kennen elkaar, want ook Verhassel speelde een rol in ‘LouisLouise’. Hij zal dit keer optreden als Jasper Berens, de nieuwe bokstrainer van Ann en Judith.

“De studio’s in Leuven waren zeker geen onbekend terrein voor mij”, vertelt Verhassel. “Enkele jaren geleden kwam ik er vaak voor de opnames van reeks ‘GoGoGo’. Nu bezet ‘Thuis’ er zowat het hele studiocomplex. Het blijft fantastisch om te zien hoe je als nieuweling mee in een machine wordt gezogen en hoe je vanzelf in het verhaal en de groep achter de schermen komt. Sinds maart draai ik mee. Het is een kleine rol waar wel wat mogelijkheden zijn voor de toekomst. Ik ben benieuwd welke weg ik samen met hem kan afleggen.”