Frances Lefebure wil van België een betere plek maken, maar... "ik ben nog nooit zoveel in aanraking gekomen met de politie" CD

23 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Frances Lefebure (30) hielp eerder al 65-plussers aan een nieuwe liefde in 'Hotel Römantiek', maar nu ziet de Gentse het groter. Voor 'Make Belgium Great Again' trok ze er het voorbije jaar op uit om van ons land een mooiere plaats te maken.

Van het doorsnee krantenbericht of de gemiddelde nieuwsuitzending wordt een mens doorgaans niet vrolijk. Een maatschappij die worstelt met verschillende knelpunten is nu eenmaal van alle tijden. Gelukkig zijn er tegelijk ook altijd mensen die positivisme en een open vizier vooropstellen en hun enthousiasme weten over te brengen op anderen. Frances Lefebure is zo iemand. Zoveel wordt althans duidelijk in haar nieuwe programma 'Make Belgium Great Again'. "Laat me beginnen met te zeggen dat het in België absoluut niet slecht wonen is", aldus Frances. "Maar het kan altijd beter, en dan heb ik het zowel over kleine menselijke issues als over grote maatschappelijke problemen zoals orgaandonatie. Dat aantal registraties stijgt elk jaar, maar toch staan er nog meer dan duizend mensen op een wachtlijst. Die problematiek hebben we op een ludieke manier onder de aandacht gebracht door in het holst van de nacht Lier om te dopen tot Nier, Tongeren tot Longeren en Geraardsbergen tot GerHARTsbergen (lacht)."

Ludiek, maar tegelijk strafbaar: je mag geen openbare borden beplakken.

"Dat is in goede verstandhouding gebeurd met de lokale gemeentebesturen, maar inderdaad: we hebben niet voor elke actie uitdrukkelijk toestemming gekregen (lacht). Ik ben in mijn leven dan ook nog nooit zoveel in aanraking gekomen met de politie als de voorbije tijd. Gelukkig waren die mensen begripvol eens ze beseften dat het voor de goede zaak was. Ik ben dus nooit gearresteerd of in de boeien geslagen. Helaas, want dat lijkt me wel stoer (lacht)."

Mensen motiveren is één ding, maar sta je intussen zelf geregistreerd als orgaandonor?

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN