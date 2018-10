Frances Lefebure wil graag kinderen: “Ik voel dat echt fysiek” KD

16 oktober 2018

17u59

Bron: QMUSIC 0 Showbizz Deze week legt het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in een nieuwe aflevering van hun podcast ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Aan...’ enkele vragen voor aan Frances Lefebure. Zij vertelt over haar groeiende kinderwens, mogelijke trouwplannen en haar tijd op de schoolbanken.

Anonieme vriend

De meest gegoogelde vraag over Frances is: ‘Heeft Frances Lefebure een vriend?’. De actrice bevestigt dat, maar vertelt verder niet veel over haar partner. Ze wil enkel kwijt dat hij achter de schermen in de media werkt en graag anoniem wil blijven. Over mogelijke trouwplannen vertelt de sympathieke Gentse wel honderduit. “Ik weet het niet goed”, bekent ze. “Ik ben wel nog van de klassieke ingesteldheid dat de man het vraagt. En dan zie ik wel wat er uit komt”, plaagt ze. “Ik vind trouwen wel superromantisch.” Al lijkt een lange verloving haar ook leuk. “Moest hij het me al twee jaar geleden gevraagd hebben, dan had ik nu al twee jaar verloofd kunnen zijn. Maar daar is het nu te laat voor. Als hij het nu vraagt, zou ik misschien sneller willen trouwen.”

Grote kinderwens

Frances geeft ook toe dat ze graag moeder wil worden. “Ik heb nog geen kinderen, maar ik wil er wel heel graag.” Het is een gevoel dat nog niet zo lang opspeelt, bekent ze al lachend. “Met ouder worden, voel ik het wel. Dat komt het meest naar boven als ik kindjes zie of als ik in de buurt van kindjes ben.” Wanneer Maarten een foto van zijn zoontje bovenhaalt, komen de hormonen bij Frances meteen naar boven. “Ik voel dat ook echt letterlijk fysiek. Dat klinkt misschien raar, maar ik wil die kindjes ook de hele tijd aanraken. Ik wil de hele tijd die handjes voelen, aan dat kopje ruiken en dat velletje aanraken. Dat is iets wat ik vroeger niet had.”

Buikpijn op school

De ‘Make Belgium Great Again’-presentatrice blikt ook even terug op haar eigen kindertijd. Op de schoolbanken zat ze niet zo graag. “Ik wou nooit naar school gaan”, klinkt het. “Ik zat op een college in het eerste en tweede leerjaar en ik was doodongelukkig. Ik had elke dag zogezegd buikpijn.” Haar ouders hadden gelukkig door dat er iets scheelde en lieten Frances van school veranderen. “Ik heb heel mijn schoolcarrière op methodescholen gezeten, maar ik ben daar echt heel blij om. Ik zou mijn kinderen daar ook naartoe sturen omdat het zo’n warme omgeving is waar je jezelf mag zijn. Dat is één van de belangrijkste dingen, om op te groeien als kind.”

