Frances Lefebure over het moment waarop ze Boris leerde kennen: “Verliefder dan ooit, maar het ging gepaard met veel pijn”

“Het moment dat ik Boris leerde kennen, was een katalysator in mijn leven – ik ben toen ook uit Brussel weggetrokken en in therapie gegaan. Alles veranderde”, vertelt Frances Lefebure in Het Nieuwsblad. “Ik ben toen heel verliefd geworden, verliefder dan ooit, het soort verliefdheid dat ik nooit eerder had gekend. Dat maakte iets enorms los in mezelf, want het ging gepaard met superveel pijn – ik zat toen in een relatie, hé. Het was niet gewoon een verliefdheid en de vrolijke lichtheid die daarbij hoort, het was én megaverliefd én megaveel pijn. Het was alsof er een vloedgolf over mij heen donderde. Ineens besefte ik: Er is vanalles niet oké en ik besefte het tot nu niet eens. Eigenlijk ook wel tragikomisch als je het zo bekijkt, want ik leek aan de buitenkant zo stabiel, zo sterk. (lacht) En Boris kreeg die tsunami mee naar zijn kop. Gelukkig dat hij daar heel goed mee omging. We waren heel snel een echt koppel, een hecht koppel.”