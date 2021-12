Frances Lefebure over grote liefde Boris: “Ik ben nog nooit van iets zo zeker geweest”

ShowbizzDeze ochtend was Frances Lefebure (33) te gast in ‘Speeltijd' bij Ann Van Elsen (41) op Joe. Ze vertelde er openhartig over haar man, Boris Van Severen (32), over het onderscheid tussen presentatrice en actrice en over het overlijden van haar mama. “Net doordat er letterlijk iemand ging weggaan, ben ik sneller zelfstandig geworden.”

“Ik was er niet naar op zoek en op twee weken was ik zo verliefd zoals ik nog nooit verliefd was geweest in mijn leven”, vertelt Frances Lefebure. “Ik ben sowieso al niet goed in verliefd zijn, het was meteen heel heftig en zwaar, het was geen makkelijke start. Ik weet nog dat Boris zei: hou je vast, want dit wordt een shit-show’. Ik vond die verliefdheid heel mooi, maar alles errond was moeilijk. Maar toch: ik was nog nooit zo zeker van iets geweest in mijn leven”, klinkt het. “Ik ben iemand die zichzelf heel snel beschermt. Maar er was een potje dat openvloog dat ik niet onder controle had en daardoor voelde ik dat er bepaalde dingen boven kwamen en ben ik naar een therapeut gegaan. Ik voelde opeens zoveel, alles lag opeens aan de oppervlakte. Door die grote emotie te voelen - de grootste die ik ooit heb gevoeld -, kwam het er als een vulkaanuitbarsting uit.”

Mag Boris dan ook de papa van haar kinderen worden? “Zeker”, klinkt het overtuigd. Maar: “Ik heb altijd al een kinderwens gehad. Met ouder worden en kinderen in mijn leven te hebben, ga je dat meer relativeren. Ik snap nu ook mensen die zeggen dat ze geen kinderen willen. Ik wil het heel graag, ik weet dat ik niet per sé een gelukkiger leven ga hebben. Ik denk dat je op alle mogelijke manieren gelukkig kan worden. Ik denk dat het daarom nu juist is, omdat ik het gewoon wil.”

Toen ze nog erg jong was, verloor Frances Lefebure haar mama. “Ik vind het heel cru om te zeggen, maar dit is iets wat ik de laatste jaren beseft heb. Ik had als kind heel veel verlatingsangst terwijl er niks aan de hand was en door het feit dat we beseften dat we mama gingen verliezen, heb ik me kunnen losmaken van haar. De angst werd reëel. Ik heb toen een soort zelfstandigheid ontwikkeld, ook uit een soort verdedigingsmechanisme, op dat moment was dat nodig om mij erdoor te sleuren. Dat is wel waar ik nu mee aan het struggelen ben. Net doordat er letterlijk iemand ging weggaan, ben ik sneller zelfstandig geworden. De verlatingsangst was niet meer nodig want het was gewoon aan de hand.”

“Ik merk wel dat mensen het een beetje vergeten omdat ik wel heel veel als host op tv ben geweest, buiten nu in ‘Fuck You’”, vertelt Frances. “Mijn speelstijl is vrij naturel, zeker in die reeks, maar dat is ook hoe ik het liefste speel. Dicht bij mezelf, met bijvoorbeeld mijn eigen accent. Ik snap dat dat voor mensen soms moeilijk is om los te laten, maar het personage staat wel redelijk ver van mij. Ik vraag me dan oprecht af is dat door de manier waarop ik speel of omdat ik host en mensen het niet meer uit elkaar kunnen houden. Daar heb ik wel schrik voor dat mensen mij niet meer gaan vragen als actrice omdat ik dat mysterie niet meer heb.”

