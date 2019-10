Exclusief voor abonnees Frances Lefebure: “Mijn eigen enthousiasme maakt me soms kwaad. Ik zeg op veel dingen ‘ja’” CD

26 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Frances Lefebure (31) waagt zich met een nieuw seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ weer aan de missie om ons land een beetje mooier te maken. Zelf weet ze ook uit tegenslagen en verdriet iets positiefs te halen. “Ik prijs me wel gelukkig dat ik zo goed omringd ben”, vertelt ze in Story in de rubriek ‘De grote emoties van...’.

ANGST: “ Ik bel soms huisgenoten van een vriendin wakker om te checken of ze veilig thuis is”

Het altruïsme dat Frances aan de dag legt in ‘Make Belgium Great Again’ komt meteen naar boven wanneer het over angst gaat. In het geval van de presentatrice vertaalt die emotie zich immers vooral in zich zorgen maken over anderen. “Zowel in mijn vriendenkring als binnen mijn familie zijn we heel beschermend naar elkaar toe”, vertelt ze. “Als we bij het afscheid nog beloven om iets te laten weten wanneer we veilig thuis zijn, kan ik heel ongerust worden als ik niets hoor. Het is dan ook al gebeurd dat ik ’s nachts huisgenoten van een vriendin wakker bel om te checken of ze wel in haar bed ligt...”

Elke tijd kent z’n bedreigingen. Vandaag worstelt de maatschappij onder andere met de klimaat­opwarming. Wat boezemt jou het meeste angst in?

“Onverdraagzaamheid. Mensen kunnen heel agressief zijn tegenover dingen die ze niet kennen. Voor ‘’Make Belgium Great Again’ ben ik gaan praten met holebi-­koppels die zich onveilig voelen op straat. De meeste mensen zéggen wel dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn, ze worden er alleen liever niet zelf mee geconfronteerd. Dat is hetzelfde als zeggen: ‘Homo’s zijn oké, zo lang het maar niet mijn zoon is.’ Er is op dat vlak nog veel werk aan de winkel.”

Veel generatiegenoten van jou hebben last van ­faalangst. Herken je dat?

“Nee, daar heb ik alleen last van als ik voor grote groepen moet spreken. Dan heb ik schrik dat ze mij niet tof gaan vinden, of dat ik de toehoorders niet voldoende ga kunnen enthousiasmeren. Of dat ik niet vlot genoeg ga zijn. Niet bevorderlijk voor mijn zelfvertrouwen.”

