Frances Lefebure en Boris Van Severen getrouwd

“Beste barbecue in tijden", schreef Boris Van Severen bij de trouwfoto’s. “Altijd wij.” Het bijschrift verklapt ook nog dat het koppel op 22 juli in het huwelijksbootje stapte. De twee bevestigden in april 2020 voor het eerst dat ze een koppel vormden. Ze gingen al snel samenwonen en droomden over een mooie toekomst samen. “Altijd samen blijven met Boris is m’n grote droom", vertelde Frances vorige maand nog in een interview. “Ik ben daar misschien iets te realistisch in, maar ik zou het tof vinden als we een relatie kunnen uitbouwen waarin we alle hindernissen kunnen overwinnen. Ik hoop dat we ons alle twee zo veel mogelijk kunnen blijven ontplooien en dat er iets moois uit voort kan komen. Dat lukt momenteel wel, maar we zijn nog niet ver, hé!”