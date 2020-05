Frances Lefebure dondert van trampoline en belandt op spoed: “En nu? Pootje omhoog” TDS

29 mei 2020

20u35

Bron: Instagram 7 Showbizz Het zijn pijnlijke tijden voor Frances Lefebure (31). Letterlijk dan, want de ‘Make Belgium Great Again’-presentatrice heeft haar ligamenten gescheurd na een ongelukkige val van een trampoline. Lefebure moest naar spoed, maar herstelt intussen thuis in haar bubbel met partner Boris Van Severen (31).

“There we go again #franniebreektenscheurt”, liet Frances weten via Instagram Stories. Het letsel bleek uiteindelijk mee te vallen, al kwam er wel een operatieve ingreep aan te pas. “Gewoon ligamenten gescheurd”, aldus Lefebure. “Dikke merci aan de spoeddienst van AZ Sint-Lucas Gent voor de goede zorgen. En nu: pootjes omhoog!”

Haar vriend Boris Van Severen is tevens op de beelden te zien. Hij zal zich nu ongetwijfeld nog een tijdje moeten ontfermen over de presentatrice. “Er is geen enkel team zoals jouw quaranteam”, knipoogt hij op Instagram bij een foto waarop Frances op krukken loopt. Dat zij de komende weken niets tekort zal komen, staat nu dus al vast.