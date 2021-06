Frances Lefebure doet bekentenis over haar vriend Boris Van Severen: “Hij heeft ooit in de gevangenis gezeten”

TV VTM herneemt recordpro­gram­ma ‘K3 zoekt K3’

6:25 Met 1.821.000 kijkers kroonde de finale van 'K3 zoekt K3' zich op 6 november 2015 tot best bekeken programma van VTM sinds 'De kotmadam' in 1994 potten brak. Pas vorig jaar werd dat record verder aangescherpt door 'The Masked Singer'. Reden genoeg voor de VTM-bazen om in afwachting van de nieuwe 'K2 zoekt K3'-zoektocht, die in het najaar wordt uitgezonden, de vorige reeks nog eens op Vlaanderen los te laten vanaf vrijdag 2 juli.