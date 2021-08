Frances Lefebure breekt een lans voor therapie: “Diep in mij zit een duister, cynisch kantje dat wel eens kan ontploffen”

Aan verscheidenheid geen gebrek op het CV van Frances. Naast haar werk als presentatrice van onder andere ‘Hotel Römantiek’ acteerde ze al in series als ‘Amigo’s’, ‘Spitsbroers’ en ‘Studio Tarara’. Nu is ze voor het eerst te zien in een hoofdrol – tenminste: voor wie er een Streamz-abonnement voor veil heeft. Vanaf 1 augustus is ze via de streamingdienst immers te bekijken in ‘F*** You Very, Very Much’. In die serie heet Frances voor de gelegenheid An, en gooit ze na een uit de hand gelopen nacht haar leven volledig om. Haar shitty job en relatie van zeven jaar worden ingewisseld voor een zorgeloos bestaan met schaamteloze eerlijkheid als kompas.