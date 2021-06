Foutje in ‘Blind Gekocht’: kijkers krijgen de onthulling van het huis in Westrem niet te zien

Royalty Naam van baby Lili is ook een knipoog naar Meghan Markles moeder Doria Ragland

21:46 Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) hebben hun kersverse dochter de naam Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor gegeven. Een naam die ze niet toevallig gekozen hebben, want het is onder meer een eerbetoon aan koningin Elizabeth en de overleden prins Philip. Al stopt het daar niet, want de naam van het meisje is ook een knipoog naar Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle.