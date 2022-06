Foute dansmoves van Justin Timberlake gaan viraal: “Zijn dansje lijkt meer op de Hokey Pokey”

Muziek Xandee maakt na 16 jaar muzikale comeback: “Met dit nummer wil ik alle problemen achter me laten”

Sandy Boets (43), beter bekend als Xandee, is vastberaden om een muzikale comeback te maken. De zangeres achter Touch Of Joy en het Songestivalnummer ‘One Life’ heeft een gloednieuwe single uitgebracht en is klaar om weer overal op te treden. De laatste keer dat Xandee met eigen muziek op de proppen kwam, was in 2006, toen ze een cover van ‘Conga’ uitbracht.

20 juni