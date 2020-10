Foto van Wendy Van Wanten met Delphine van Saksen-Coburg lokt reactie uit: “Proficiat met je schoonzus” HL

07 oktober 2020

14u30 11 Showbizz “Proficiat Delphine!” Wendy Van Wanten (60) heeft Delphine van Saksen-Coburg gefeliciteerd met haar kersverse status als prinses van België. Haar volgers reageren enthousiast met commentaren als ‘dat is je schoonzus’, ‘dan toch familie’ en ‘alles komt vroeg of laat uit!’ Wendy zelf beweert geen nieuwe storm te willen ontketenen.

Dat Iris Vandenkerckhove, zoals Wendy echt heet, door fans wordt omschreven als de schoonzus van de nieuwe prinses, heeft alles te maken met haar zoon Clément (20). Toen die in 2000 geboren werd, deed de zangeres erg mysterieus over het vaderschap. Intimi suggereerden dat ze in die periode een relatie had met prins Laurent en dat haar zoon dus blauw bloed heeft. De zangeres heeft dat nooit ontkend of bevestigd, want: “Iedereen weet genoeg. Mijn zoon weet wie zijn papa is.” In haar autobiografie ‘Kijk eens diep in mijn ogen’ noemde Wendy haar minnaar enkel Joachim Stiller. Haar oudste zoon Dylan vertelde in interviews dat zijn moeder wel degelijk een romance heeft beleefd met de prins en dat die vaak thuis over de vloer kwam, maar sprak zich niet uit over het vaderschap van zijn halfbroer.

Ideale moment

Met de publicatie van de foto’s en gelukwensen voor Delphine zet Wendy/Iris de geruchtenmolen opnieuw in gang. Al beweert de artieste zelf dat er niks achter de foto’s en de timing moet gezocht worden. “Ik vier dit jaar ’30 jaar Wendy Van Wanten’, maar door corona beleef ik niet bepaald een feestjaar omdat ik amper mag optreden”, zegt ze. “Om het contact met mijn fans te onderhouden snuister ik veel in mijn fotoarchief en af en toe post ik iets online. Zo ook dat beeld met Delphine. Ik vond dit het ideale moment om haar te feliciteren met wat ze bereikt heeft. Enkele jaren geleden maakte ik met Delphine kennis op een van haar tentoonstellingen. Ik ben fan van haar werk en artistieke talent. Een vriend van mij heeft een paar mooie stukken van haar. Ik heb Delphine leren kennen als een sympathieke, aimabele vrouw met een sterke persoonlijkheid, die gaat voor waar ze recht op heeft. Ondertussen heeft ze een mooi traject afgelegd en bekomen wat ze wilde. Hoe ze al die tijd heeft volgehouden, dat vind ik bewonderenswaardig.”

Dat fans nu suggereren dat Wendy en Delphine schoonzussen zouden kunnen zijn, daar wil ze niet op ingaan. “Ik heb daar niks over te vertellen. Dat anderen in dat potje willen roeren, moeten zij weten. Ik wil geen stormpje ontketenen. Ik heb die foto enkel uit sympathie en gezien de actualiteit gepost. Meer niet.”

