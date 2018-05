Foto’s dode lichaam Kurt Cobain worden niet vrijgegeven: journalist die wil bewijzen dat zanger vermoord werd haalt slag niet thuis KVDS

16 mei 2018

17u23

Bron: Newsweek, The Blast 1 Showbizz De foto’s waarop het dode lichaam te zien is van Nirvana-zanger Kurt Cobain kort nadat hij uit het leven stapte in 1994, zullen niet publiek gemaakt worden. Dat heeft een rechter in Seattle beslist. Journalist Richard Lee – die in gerechtsdocumenten omschreven wordt als een “complottheoreticus die gelooft dat Cobain werd vermoord” – spande een proces aan en verloor nu ook in beroep.

Daarmee volgde de rechter in de Amerikaanse staat Washington de weduwe van Cobain, Courtney Love, en zijn dochter, Frances Bean Cobain. Zij deden er alles aan om tegen te gaan dat de “expliciete en verontrustende” beelden hun weg naar buiten zouden vinden.

Filmrolletjes

Met de uitspraak komt een einde aan een gerechtelijke strijd die al vier jaar aan de gang is. Lee diende in 2014 voor het eerst een klacht in tegen de stad Seattle en de politie in een poging om de foto’s van de overleden zanger vrij te krijgen. De politie had de zaak toen heropend naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het overlijden van Cobain. En bij het nieuwe onderzoek – dat de dood van de zanger opnieuw als zelfmoord bestempelde – werden vier onontwikkelde filmrolletjes gevonden. (lees hieronder verder)

Lee – die al 23 jaar onderzoek voert naar de dood van Cobain en gelooft dat hij vermoord werd in een samenzwering waarbij verscheidene overheidsfunctionarissen betrokken zijn – verloor de zaak en de rechter bestempelde het vrijgeven van de beelden in zijn vonnis als “bijzonder aanstootgevend voor iedereen met gezond verstand”. Hij vond ook dat er geen enkel publiek belang mee gediend was, aangezien het om een privépersoon ging die zelfmoord had gepleegd in een privéwoning.

De journalist tekende beroep aan met het argument dat de foto’s en bijhorende documenten móésten worden vrijgegeven door de Public Records Act. Maar maandag besloot het hof van beroep in Washington hem daar niet in te volgen. “De Public Records Act gaat over mensen die betrokken zijn bij het besturen van ons land, niet over mensen die gewoon bekend zijn”, klonk het. (lees hieronder verder)

Zowel Courtney Love als Frances Bean Cobain getuigde tijdens het proces. Volgens Love zou het vrijgeven van de foto’s “al mijn oude wonden weer openrijten en mij en mijn familie permanent – inderdaad eindeloos en nodeloos – pijn en leed berokkenen. Het zou ook een smerige schending zijn van onze privacy.” Ze vertelde ook dat de dood van Cobain “de meest traumatische ervaring van mijn leven was. Ik lijd tot op vandaag emotioneel onder het verlies van mijn man.” (lees hieronder verder)

De dochter van Cobain vertelde hoe het zien van alleen maar een nepbeeld van de zelfmoord van haar vader haar al “onherstelbaar beschadigd” had. “Die vreselijke beelden blijven me achtervolgen. Ik kan me niet voorstellen hoe vreselijk het zou zijn om te weten dat die foto’s publiek gemaakt worden en dat de mensen die ik graag zie, waaronder de moeder van mijn vader en zijn zussen, ze zouden zien. Het vrijgeven en publiceren van de foto’s zouden een schok betekenen voor mij en de posttraumatische stress verergeren waaraan ik al lijd sinds mijn kindertijd.”

Exploiteren

Op 21 april 2016 diende Love overigens een verklaring in waarin ze Lee ervan beschuldigde dat hij de dood van Cobain wilde exploiteren. “Lee stalkt mij, mijn familie en mijn vrienden al jaren en valt ons lastig. Op zeker moment filmde hij zichzelf terwijl hij kilometerslang een limousine achtervolgde waarin hij dacht dat ik zat. De daden van Lee doen me voor mijn veiligheid vrezen.” (lees hieronder verder)

De politiefoto’s waar het huidige proces over ging, zijn niet de enige van de bewuste avond. Na de zelfdoding van Cobain werd al een reeks foto’s vrijgegeven van de plaats van het drama. En na het nieuwe onderzoek in 2014 volgden nog 36 andere beelden. In maart 2016 werden nog foto’s publiek gemaakt van het geweer waarmee Cobain zich van het leven beroofde.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online via www.zelfmoord1813.be