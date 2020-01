Foto met bontjassen blijkt stunt: Famke Louise maakt documentaire over bontindustrie LV

10 januari 2020

07u07

Famke Louise zou eigenlijk donderdag haar nieuwe kledinglijn 'FL by Famke' lanceren, na wekenlang bezig geweest te zijn met de promotie op Instagram. Nu blijkt dat het allemaal een dekmantel was voor haar nieuwe documentaire 'Bont Girl' bij Videoland, waarin ze de wereld van de bontindustrie in duikt.



De 21-jarige rapper raakte in opspraak omdat ze een foto deelde voor haar nieuwe kledingmerk waarbij ze over een bontmarkt loopt, op zoek naar het juiste bont voor haar kleding. Honderden mensen reageerden boos en verdrietig op de foto, en dus besloot Famke om de foto te verwijderen. De Nederlandse onthult nu dat ze het kiekje deelde om haar documentaire ‘Bont Girl’ te promoten. Famke gaat als vertegenwoordiger van haar fictieve modemerk ‘FL by Famke’ op reis naar China, en geeft haar kijkers een kijkje in hoeveel dieren lijden voor het maken van bontproducten.

Wanneer de kledinglijn ‘FL by Famke’ op donderdagavond werd voorgesteld aan de pers met een modeshow, werd alles duidelijk. Toen de zangeres op het podium verscheen in een bontjas en besmeurd werd met rode verf door een activist, begon daarna de docu af te spelen.

(Lees verder onder de video.)



In 2018 kreeg de muzikante de titel van ‘Dom Bontje’ van de dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren. De rapper kleedde zich vaak in een bontjas, en schepte ook op over het dragen van bont in haar muziek. Famke wilde meer weten over bont en hoe het wordt gemaakt, en ging daarvoor dus in zee met de organisatie die de titel aan haar uitreikte. Ze hoopt ook dat door deze documentaire minder mensen bont gaan dragen. Dat er nu geen kledinglijn komt van Famke, kan in de toekomst nog veranderen. "Het lijkt me nog steeds heel leuk om in de toekomst een eigen kledinglijn op te zetten, maar dan natuurlijk 100% zonder bont."

De documentaire is vanaf nu te zien op streamingplatform Videoland.