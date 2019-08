Forum der Joodse Organisaties dient klacht in tegen Dimitri Verhulst na column in ‘De Morgen’ Redactie

05 augustus 2019

11u30

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) gaat een klacht indienen tegen schrijver Dimitri Verhulst, vanwege een column in De Morgen . Volgens het FJO deed Verhulst er antisemitische uitspraken en dat kan niet door de beugel, zo vindt de organisatie.

In de column ‘Er is geen beloofde land. Er is gestolen land’ van 27 juli 2019 uit Verhulst kritiek op de staat Israël en de manier waarop die met de Palestijnen omgaat. De joden zouden hard optreden tegen de Palestijnen omdat zij zich “door God uitverkoren” noemen. “Praten met uitverkorenen is lastig. Zodra je over Israël en het lot van de Palestijnen begint, kijken ze je aan alsof je de Holocaust zelf hebt onderschreven, hetgeen je reinste quatsch is, en ten tweede een veel te gladde calimerohouding is om lekker zelf te blijven onderdrukken”, schreef Verhulst.

Een brug te ver

Het FJO wijst erop dat Verhulst zich in zijn beledigingen niet beperkt tot laster over de staat Israël, maar “rechtstreeks en onverbloemd het gehele Joodse volk op rabiaat antisemitische wijze viseert”.

“Dat is een stap te ver”, zegt Hans Knoop van het Forum der Joodse Organisaties. “Kritiek op Israël is legitiem. Iedereen mag kritiek op Israël hebben. Hoe ver je daarin kan gaan is subjectief. Maar bij Dimitri Verhulst is het duidelijk: hij richt zich tegen het Joodse volk als volk. Hij heeft het over hen als het uitverkoren volk, en die uitverkorenheid leidt er volgens hem toe dat Joden Palestijnen mogen verdrijven en andere volkeren mogen onderdrukken. Dat zijn aantijgingen die zich niet richten op het beleid van de staat Israël, maar op de Joden als volk en daarmee overschrijdt hij een grens.”

“De grens met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting is heel duidelijk aangegeven in Europa”, vervolgt Knoop. “De vrijheid van meningsuiting is begrensd en is dus niet absoluut. Ook Dimitri Verhulst zal de grenzen van de vrijheid van meningsuiting in acht moeten nemen. Wat hij heeft gedaan is zonder meer antisemitisch: het beledigen van de Joden als volk. En daarmee vinden wij dat er een grens is overschreden.”

Het FJO zal binnenkort een klacht indienen tegen de schrijver. Tegen De Morgen onderneemt het FJO geen juridische actie.