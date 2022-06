Foo Fighters maken grote namen bekend voor tribuutconcerten drummer Taylor Hawkins

MuziekTer ere van de overleden drummer Taylor Hawkins maakte de band Foo Fighters begin juni al bekend dat ze twee wel heel bijzondere concerten gaan geven, de Taylor Hawkins Tribute Concerts. De concerten vinden plaats in september, waarvan een in Engeland en het andere in Los Angeles. De band maakte de (voorlopige) line-up online bekend en er staan een aantal grote namen op het programma, waaronder Miley Cyrus, Queen en Liam Gallagher.

De Amerikaanse rockgroep Foo Fighters brengen in september een eerbetoon aan hun overleden drummer, Taylor Hawkins, de Taylor Hawkins Tribute Concerts. Het eerste concert vindt plaats op 3 september in het Wembley Stadium in Londen. Het tweede optreden staat gepland op 27 september in het Kia Forum in Los Angeles. De opbrengst van beide concerten gaat naar goede doelen die uitgekozen zijn door de familie van Hawkins.

De line-up voor het concert in Londen bestaat onder meer uit Liam Gallagher en Queen-leden Brian May en Roger Taylor. Deze laatste brengt zijn zoon Rufus Taylor mee. Hij is drummer bij de groep The Darkness. Ook Supergrass, Mark Ronson, Rush-leden Geddy Lee en Alex Lifeson, Queens Of The Stone Age-lid Josh Homme en The Police-drummer Stewart Copeland zijn van de partij. De zoon van Eddy Van Halen, Wolfgang Van Halen en de bandleden van Chevy Metal gaan ook aanwezig zijn. Chevy Metal is een coverband waar Taylor Hawkins in meespeelde. Daarbovenop komt er een speciaal optreden van cabaretier Dave Chappelle.

Een groot deel van bovenstaande artiesten zal ook optreden tijdens de show in Los Angeles. De namen die de lijst verder aanvullen zijn Miley Cyrus, Joan Jett, Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith, Luke Spiller, Alanis Morissette, KISS-bandlid Gene Simmons, Nikki Sixx, Queens Of The Stone Age-drummer Jon Theodore, Luke Spiller, Pat Wilson en Rage Against the Machine-drummer Brad Wilk.

De volledige line-up is online te vinden of in onderstaande tweets. Meer aankondigingen voor beide shows volgen nog.

De ticketverkoop van de concerten gaan van start op 17 juni.

Onverwacht afscheid

De Amerikaanse rockgroep Foo Fighters moest op 25 maart 2022 onverwacht afscheid nemen van drummer, Taylor Hawkins. Hij overleed op 50-jarige leeftijd, terwijl de band volop bezig was aan een wereldtournee. Ze hielden halt in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Colombiaanse onderzoekers vonden sporen van tien verschillende verdovende stoffen in het lichaam van Taylor, waaronder cannabis, antidepressiva en pijnstillers.

Kort na het nieuws van zijn overlijden raakte bekend dat de resterende concerten van de tournee geschrapt zouden worden. “We nemen de tijd om te rouwen, te herstellen, om onze geliefden dicht bij ons te houden en om alle muziek en herinneringen die we samen gemaakt hebben, te waarderen”, klinkt het in een tweet.

De echtgenote van Taylor Hawkins heeft ook publiekelijk gereageerd op het nieuws. Ze bedankte alle fans voor hun steun. “Mijn dank en bewondering gaat uit naar de wereldwijde Foo Fighters-gemeenschap”, klinkt het in het bericht. “Ik wil dat jullie weten hoeveel jullie voor hem betekend hebben en hoe toegewijd hij was om jullie tijdens elk optreden van jullie sokken te blazen. Taylor hield van jullie allemaal en wij ook van jullie.” Ze benadrukt hoe dankbaar Taylor was om deel te mogen uitmaken van de band. “We beschouwen alle bandleden en ook alle medewerkers van de Foo Fighters als een deel van onze familie.”

