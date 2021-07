Focus op jongeren, geld inzamelen en ook u kan een sleutelfiguur zijn: dit wordt De Warmste Week 2021

ShowbizzDeze keer geen Linde Merckpoel of Eva De Roo: De Warmste Week geeft de fakkel door aan 21 jongeren. Naast de drie ambassadeurs Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba gaat de VRT op zoek naar achttien jongeren die heel Vlaanderen op sleeptouw willen nemen. De centrale boodschap van de solidariteitsactie dit jaar is dat iedereen mag zijn wie hij wil zijn. Naast het bespreekbaar maken van dit thema, wordt er ook opnieuw geld ingezameld.

Symbolisch om vijf voor twaalf werd het nieuwe concept van ‘De Warmste Week’ aangekondigd door de drie ambassadeurs van de actie: Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba. De 24-jarige Kawtar is sinds 2019 de vaste sidekick van Peter Van de Veire in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM. De 20-jarige Gloria is sinds 2019 aan de slag bij VRT als Ketnet-wrapster en presenteert sinds januari 2021 op Stubru het avondblok (21u – 24u). De 23-jarige Stéphan was de afgelopen jaren te zien in de rubriek ‘Op Kot’ in ‘Iedereen Beroemd’.

Het trio vertelde op Studio Brussel, MNM en Eén dat de gekende formule van De Warmste Week een nieuw jasje krijgt. De boodschap die de ambassadeurs willen uitsturen is dat iedereen de kans moet krijgen om zichzelf te kunnen zijn. Ze lanceerden meteen ook een oproep: de drie gaan op zoek naar achttien geëngageerde jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen of Brussel die samen met hen mee hun schouders onder dit project willen zetten. Op die manier nemen de jongeren zelf het heft in handen om zo de hele Vlaamse samenleving mee in beweging te krijgen in hun engagement.

Helemaal jezelf durven zijn

De boodschap, dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, is er een waar de ambassadeurs het soms ook moeilijk mee hebben. “Het gevoel dat je geaccepteerd wordt, dat vind ik belangrijk”, klinkt het bij Stéphan Tanganagba. “In welke groep je ook komt. Op zo’n moment mag er geen onderscheid gemaakt worden over je huidskleur of van wie je houdt of wat dan ook.” Ook Gloria Monserez ondervindt als vrouw soms nog moeilijkheden om haarzelf te zijn. “Als meisje moet ik bijvoorbeeld nog te vaak op mijn hoede zijn als ik op straat wandel. Ik hoop dat door De Warmste Week alle meisjes, vrouwen en bij uitbreiding iedereen kan zijn wie die is en dat we daar steentjes kunnen verleggen”, zegt Gloria.

Kawtar Ehlalouch heeft het ook niet altijd gemakkelijk gehad door haar Marokkaanse roots. “Ook bij mij heeft het lang geduurd om te durven zijn wie ik ben. Ik was zo goed als de enige Marokkaanse op mijn school en ik wou dat ik toen gewoon 100 procent mezelf kon zijn. Maar da’s moeilijk als je een beetje uit de boot valt. Ik kijk er nu al naar uit dat mijn zussen kunnen zijn wie ze willen, met of zonder hoofddoek.”

Terug geld inzamelen

Naast de nodige sensibilisering over dit thema, zal De Warmste Week opnieuw geld inzamelen voor concrete projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan zijn wie men is of wil zijn. Denk maar aan acties die mensen met een visuele beperking helpen sporten bij sportclubs, buddywerkingen voor mensen met dementie en maatwerkbedrijven die kansen creëren voor nieuwkomers. Twee jaar geleden werd er meer dan 17 miljoen euro ingezameld.

De Warmste Week vindt plaats in de week voor Kerstmis tussen 18 en 24 december 2021. Jongeren die zich geroepen voelen om deel uit te maken van de solidariteitsactie, kunnen zich vanaf nu aanmelden via dewarmsteweek.be.

