Florian Vermeersch verbreekt het record van Wout Van Aert in ‘De container cup’

Celebrities Het internet smult van alle drama op de Oscars: dit zijn de beste memes

Afgelopen nacht werden in Los Angeles voor de 94e keer de Oscars uitgereikt. Maar het gebeuren werd volledig overschaduwd door een gewelddadige ruzie tussen ‘Beste Acteur’-winnaar Will Smith (53) en presentator Chris Rock. Smith verkocht Rock een rake klap en schold hem uit in het bijzijn van de hele zaal, en de kijkers thuis, nadat Rock een mop maakte over Jada Smith. Het internet was dan ook in shock en al snel volgden een hele reeks memes over de onwaarschijnlijke gebeurtenis. Een overzicht.

