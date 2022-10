Florence uit ‘Blind Getrouwd’ is bang om gekwetst te worden: “Zonder camera erbij had ik mij sneller opengesteld voor Jiri”

Showbits Jelle Cleymans gaat naakt in musical 'Vergeet Barbara': "Er zal dus minstens één groot attribuut te zien zijn"

Al twee jaar wordt de nieuwe Studio 100-musical ‘Vergeet Barbara’ aangekondigd, maar in december is het eindelijk zo ver. Jarne gaat op zoek naar de vele nummers van Will Tura die in de show verwerkt zitten. Hij praat daarvoor met James Cooke, Jelle Cleymans en Jonas Van Geel. “Gert is blijven sleutelen aan het scenario, om het nog scherper te zetten. We zitten nu aan versie 21”, vertellen ze. Ook wie de mysterieuze Barbara gaat spelen, is nu bekend. De rol gaat naar Free Souffriau. Ze speelde al de liefdespartner van heel wat collega-acteurs, maar voor 1 wordt het de eerste keer. Ontdek wie in een nieuwe Showbits.

