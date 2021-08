Flor Decleir verklapt in ‘Waarheid, Durven of Doen' waar hij veel geld aan uitgeeft

Flor verklapt dat hij veel geld uitgeeft aan het spel Dungeons & Dragons: “Roleplaying, boeken ... Da’s veertig euro per boek, hé. Dus dat is een ramp", zegt Flor. “Daar moet ik mee begraven worden, die dingen zijn echt voor mij." En voor wie niet weet wat Dungeons & Dragons is, legt hij het nog even uit. “Er is een dungeon master, zoals dat heet. Ik ben eigenlijk een soort god in m’n eigen wereld: ik bepaal wat voor weer het is, wie daar rondloopt. En alle spelers hebben een personage: sciencefiction of fantasy, dat maakt allemaal niet uit." Waarop Pat Krimson spontaan voor Regi kiest als personage.