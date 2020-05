Flo Windey deelt ongewenste dickpick online: “Nu moet je de gevolgen dragen” MVO

14 mei 2020

20u10 3 Showbizz Veel meisjes krijgen ermee te maken: een ongewenste ‘dickpick’ die opeens op je telefoon verschijnt. Flo Windey (24), die we kennen van Studio Brussels ‘Flowjob’, had er genoeg van. Ze besloot om de intieme foto die ze kreeg toegestuurd online te delen, om de jongeman in kwestie een lesje te leren.

Ze deelde de foto dus op haar sociale media. De penis van de jongen censureerde ze gelukkig wel, maar zijn schermnaam liet ze staan, waardoor iedereen zijn identiteit kon achterhalen. Het ging echter om een anoniem account dat waarschijnlijk speciaal was aangemaakt voor zulke aangelegenheden. “Maar als het niet anoniem was, had ik het nog steeds gedeeld”, zegt ze in het Nieuwsblad. “Als je zulke dingen naar mij stuurt en ik heb je daar geen toestemming voor gegeven, dan moet je de gevolgen maar dragen.”