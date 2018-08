Flinke dip in de jaarcijfers van Bart De Pauws productiehuis Koeken Troef!: "Daling van 60 procent" MV

08 augustus 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Het gaat niet zo goed met het productiehuis Koeken Troef!, dat Bart De Pauw (50) samen met zijn vrouw Ines oprichtte. Dat leidt financieel expert Thierry Debels in weekblad TV-Familie af uit de recente zakencijfers die hij kon inkijken.

Volgens financieel expert Thierry Debels is het duidelijk dat de heisa rond Bart De Pauw sporen nalaat in de financiële toestand van zijn productiehuis Koeken Troef!. "Als deze trend zich voortzet, ziet het volgende boekjaar er ook niet rooskleurig uit", zegt hij TV-Familie.

In januari dit jaar nam Bart ontslag bij Koeken Troef! en zo werd zijn vrouw Ines de enige zaakvoerder. "In theorie is dat zo, ja", zegt Debels. "Want officieel is Bart dan wel geen zaakvoerder meer, hij blíjft nauw betrokken bij het productiehuis. De VRT zette eind vorig jaar de samenwerking met De Pauw stop. Maar eigenlijk nam de winst van Koeken Troef! in dat jaar al serieus af", weet Thierry Debels. "In 2016 maakten ze 100.000 euro winst, terwijl dat vorig jaar nog maar 40.000 euro was. Een serieuze daling van 60 procent, dus. Al was 2016 wel een echt tópjaar voor Koeken Troef! De recente cijfers liggen in de lijn met die van voorgaande jaren.’"