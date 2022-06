Fleetwood Mac-pianist Brett Tuggle (70) overleden na strijd tegen kanker

BV IN BEELD. Zo trouwde Hanne Troon­beeckx op het strand van Ibiza

Wat een locatie! Hanne Troonbeeckx (43) en haar Steffen Brans (31) trouwen eerder al in België voor de wet, maar hun ‘liefdesceromonie’ - het moment dat voor Hanne en Steffen naar eigen zeggen de échte bezegeling van hun liefde was - vond gisteren plaats. Niet in Hasselt deze keer, maar wél in het zomerse Ibiza.

19 juni