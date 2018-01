Fleetwood Mac haalt 7 miljoen dollar op EDA

28 januari 2018

13u34 0 Showbizz Tijdens MusiCares, een benefietgala in New York, heeft Fleetwood Mac zo maar even zeven miljoen dollar opgehaald. Het geld is bedoeld voor muzikanten die met financiële, persoonlijk of medische problemen kampen.

Op het gala speelde de band, compleet met Christine McVie, enkele nummers. Artiesten als Lorde en Miley Cyrus coverden songs van Fleetwood Mac en Bill Clinton hield een speech.

De jaarlijkse fondsenwerving van MusiCares, die elk jaar net voor de Grammy's wordt gehouden, landde voor het eerst in 15 jaar in New York. Fleetwood Mac, terug compleet na een 15 jaar durende pauze van Christine McVie, is milder geworden en stelt hun carrière nu naar eigen zeggen meer op prijs vergeleken met hun 'door drugs en partnerruil doordrongen hoogdagen'.

"Wat we nu meer dan ooit in onze carrière voelen, dat is liefde," zei Lindsey Buckingham.

De band sloot het benefiet af met een mini-set met vijf nummers, waaronder 'Tusk' en 'Go Your Own Way'.

Voormalig president Bill Clinton was aanwezig, vergezeld door vrouw Hillary. 'Do not Stop' was het themalied voor de campagne van Clinton in 1992. Hij zei dat het liedje meer voor hem werd gespeeld dan 'Hail to the Chief'.

"Ik ben hen meer verschuldigd dan wie dan ook en ik zou dit niet voor de wereld willen missen," zei hij.

Stevie Nicks hield nauwelijks de tranen in bedwang en droeg een emotionele speech op aan Tom Petty, die afgelopen najaar stierf. Petty's dochter Adria was Fleetwood Mac's gast op vrijdag. Nicks zei dat ze wist dat Petty vorig jaar ziek was en de concerttour die eindigde een week voor zijn dood had moeten afzeggen.