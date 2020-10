Fleddy Melculy-frontman besmet met corona: “Hou u gewoon aan de regels. Het zal nodig zijn” BDB

12 oktober 2020

19u52

Bron: Facebook 2 Showbizz Jeroen Camerlynck (41), frontman van de metalband Fleddy Melculy, is besmet met het coronavirus. Dat heeft hij zelf gedeeld op Facebook. In een bericht maant hij iedereen ook aan om te stoppen met de ziekte te minimaliseren. “Ja, ik ben het ook beu. Maar hou u gewoon aan de regels.”

Camerlynck ligt al een paar dagen ziek in bed, maar de ergste symptomen lijken intussen voorbij. Ook z’n vrouw is ziek en hun kinderen mogen niet naar school. “Ik post dit niet uit medelijden. Laat dat maar. We’ll survive. Andere mensen zijn er veel erger aan toe”, schrijft hij op Facebook.

Wel wil de zanger en gitarist zijn volgers aanmanen om niet te klagen en de regels te volgen. “Aan elke zelfverklaarde viroloog, complotdenker of eender welke idioot die dit virus blijft minimaliseren (“het is maar griepke”) omdat hij of zij geen feestjes meer kan bijwonen of op café kan gaan: ga bloemschikken ofzo…Eender wat ge post dat Covid-19 minimaliseert, leest gewoon als zielig, karakterloos, inhoudsloos maar vooral egoïstisch. You don’t know shit. Ik heb het daar echt mee gehad. Get a hobby.”

De Fleddy Melculy-frontman geeft wel toe dat hij de mondmaskers en het ‘nieuwe normaal’ ook beu is. “Ja, ik wil ook zo snel mogelijk terug naar ons oude leven. Ik ben het zelfs strontbeu, want niet alleen was ik professioneel al in m'n vleugels geknipt, nu ben ik er nog eens ziek van ook. Maar hou u gewoon aan de regels. Het zal nodig zijn. F*ck you 2020…”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)