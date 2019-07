Flamingo Bar van Tanja Dexters nog geen jaar na opening al gesloten SD

De Antwerpse Flamingo Bar, waarvan Tanja Dexters lange tijd het uithangbord was, heeft na nog geen jaar definitief de deuren gesloten. Sinds begin juli is de zaak al toe.

In september vorig jaar opende de Flamingo Bar op de Antwerpse Groenplaats met veel bombarderie. Tanja Dexters was het uithangbord, haar zakenpartner Atilla Usul de conceptbedenker. Maar al van in het begin liep het mis: het feestelijke openingsweekend viel in duigen toen de vergunning voor de verkoop van sterke dranken niet in orde was en niet lang daarna werd de zaak verzegeld omdat er toch sterke drank geschonken werd. Het zou toen gaan om een horeca-oorlog tussen een zakenpartner van Dexters en een van diens ex-zakenpartners. Usul is trouwens ook geen lieverdje. Zo werd hij begin vorig jaar nog opgepakt op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Hij zou honderdduizenden euro’s doorgesluisd hebben naar Turkije vanuit zijn verschillende vennootschappen en horecazaken. Intussen heeft hij er al minstens 22 faillissementen opzitten en stond hij al een tijdje onder elektronisch toezicht met een enkelband.

Dexters stopt

In april besloot Dexters om haar associatie met de bar stop te zetten. “Ik was het uithangbord van de Flamingobar, en ik merkte dat de klanten verwachtten dat ik er van ’s ochtends tot ’s avonds zat, om een glimp van mij op te vangen. Als ik er toch eens niet was, kregen we teleurgestelde reacties, ook al deed ik wat ik kon. Maar de voornaamste reden is dat de horeca zwaar is in combinatie met een privéleven”, vertelde Tanja in Story. “De Flamingobar draait tijdens de winter vooral ’s avonds. Ik kwam zoveel mogelijk naar geplande events en dat was plezant, maar ik merkte dat Valentina en mijn vriend eronder begonnen te lijden. Ook mijn familie vond het niet fijn als ik niet bij een etentje kon zijn. En zelf vond ik het ook niet meer leuk om ’s avonds te moeten vertrekken en alles en iedereen achter te laten. Dus heb ik een keuze gemaakt. Als puntje bij paaltje komt, kies ik altijd voor de liefde.” Atilla Usul, de conceptbedenker van de Flamingo Bar, zou volgens Tanja niet de reden zijn dat ze de bar verlaat. “Atilla is intussen een goede vriend geworden, en hij was trouwens nooit officieel mijn zakenpartner. Ik was het gezicht van de bar, hij werkt in opdracht van de zaakvoerder. Mijn beslissing heeft ook niets te maken met de negatieve berichtgeving bij de opening van de Flamingobar, want dat bleek vooral mooie reclame (lacht).”

Nu is de Flamingo Bar dan ook definitief gesloten, nog geen jaar na de officiële opening. Eind juni zou er al een afsluitend feestje geweest zijn, en sindsdien bleven de deuren toe. Ook de stad Antwerpen zelf bevestigt dat de bar gesloten is wegens stopzetting. Van een faillissement zou er geen sprake zijn.