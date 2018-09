Flamingo Bar van Tanja Dexters gaat vanavond niet open wegens horeca-oorlog achter de schermen DBJ

21 september 2018

20u29 21 Showbizz De Flamingo Bar, de nieuwe zaak van Tanja Dexters (41) op de Antwerpse Groenplaats, gaat vanavond dan toch niet open. De bar heeft geen vergunning voor de verkoop van sterke dranken. Een zakenpartner van Tanja zou geflikt zijn door een ex-collega.

Wie vanavond van plan was een glaasje te gaan drinken in de Flamingo Bar van Tanja Dexters, zal voor gesloten deuren staan. De nagelnieuwe zaak van Dexters, die vanavond zou opengaan voor het grote publiek, houdt de deuren in het slot.

Vrijdagmiddag ging een inspecteur langs om de horecazaak te controleren op alle nodige vergunningen, maar de vergunning voor de verkoop van sterke dranken zou ontbreken. Dexters is naar verluidt in een horeca-oorlog verzeild geraakt tussen een van haar zakenpartners, en een ex-zakenpartner van hem. Om welke twee personen het gaat is niet bekend. De voormalige collega van een van de oprichters van de Flamingo Bar zou het gebrek aan vergunningen hebben gelekt aan de inspectie.

Blijkbaar zijn we te populair Tanja Dexters

Dexters zelf betreurt de hele zaak. "Blijkbaar waren we te populair", zegt ze aan onze redactie. "Er heerst nu eenmaal jaloezie. Het klopt dat onze vergunning voor sterke drank nu niet helemaal in orde was, maar vanaf zaterdagochtend om 11u is iedereen welkom. Komt dus gerust langs om te genieten van de keuken en de heerlijke drankjes."

Niet zuiver op de graat

De zakenpartner die in de horeca-oorlog verwikkeld geraakte zou iemand anders zijn dan Atila Usul. Die zakenpartner van Tanja Dexters kwam eerder al in opspraak wegens niet zuiver op de graat en bekend bij het gerecht.

Zo werd Usul begin vorig jaar nog opgepakt op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Hij zou honderdduizenden euro's doorgesluisd hebben naar Turkije vanuit zijn verschillende vennootschappen en horecazaken. “In een van zijn horecazaken in het Waasland verdiende hij in twee maanden een miljoen euro. Er werd geen eurocent BTW, belastingen of RSZ betaald", meldt een bron in Het Nieuwsblad. Intussen heeft hij er al minstens 22 faillissementen opzitten en stond al een tijdje onder elektronisch toezicht met een enkelband.

En ook in het verkeer is Usul geen lieverdje: in 2012 dook hij op in het nieuws omdat hij voor de rechter moest verschijnen. Het was zijn 149e (!) verkeersovertreding, goed voor 55 rijverboden. Eerder deze week was trouwens hij opnieuw in de rechtbank te vinden voor het bedreigen van een andere horeca-uitbater.