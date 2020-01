Fixkes niet langer recordhouder in Ultratop: “Het moest er eens van komen” DBJ

17 januari 2020

16u47 0 Muziek Dertien jaar lang was hij recordhouder met het meest aantal weken op nummer 1 in de Ultratop , maar nu moet Sam ‘Fixkes’ Valkenborgh (44) de Australische tiener ‘Tones and I’ laten voorgaan. ‘Dance Monkey’ staat dit weekend voor de zeventiende week op rij op het hoogste schavotje, dat is één week meer dan het oude record van Valkenborgh. “Het moest er eens van komen”

“Makkik binnen, makkik binnen om een lieke te beginnen?”. De eerste zin van ‘Kvraagetaan’ zit in het collectie geheugen. In 2007 overspoelde Sam Valkenborgh met zijn Fixkes Vlaanderen met een vloedgolf aan nostalgie naar de jaren 80. Dertien jaar lang stond het nummer in de archieven van de ultratop als het nummer dat het langst op één stond. Tot nu dus. ‘Dancemonkey’, het nummer van de Australische tiener Tones and I, staat daar nu voor de zeventiende week op rij. Een nieuw record.

“Het moest er eens van komen”, reageert Valkenborgh. “Want na dertien jaar werd het weleens tijd. Jammer vind ik het niet, we hebben er lang genoeg gestaan.” Tones And I haalde inmiddels dubbelplatina, maar het nummer was Valkenborgh compleet onbekend. “Toen het nummer vorige week op gelijke hoogte kwam, heb ik het voor de eerste keer bewust beluisterd”, zegt Sam. “Maar ook toen deed het geen belletje rinkelen. Ik vind het eigenlijk wel een leuk nummer, het heeft een smoel en ook de stem van de zangeres spreekt aan.”

Groter dan Raymond

Fixkes bestaan nog altijd. Op twee bandleden na, is de bezetting nog steeds dezelfde als die van dertien jaar geleden. “Ik kijk met plezier terug op die periode”, aldus Valkenborgh die nu werkt voor De Gazet van Antwerpen. “Maar als ik er nu over nadenk, waren we toen niet klaar voor dat succes. Ik was toen zelf ook te introvert, geloof ik. Het was te hectisch, te groots. Ik herinner me dat we op een bepaald moment op een affiche groter stonden gedrukt dan Raymond van het Groenewoud. Daar was ik toen echt niet goed van. Nu zouden we met de band veel meer klaar zijn voor zo’n succes.”

Sam wordt ook dertien jaar na datum nog steeds geregeld aangesproken op zijn evergreen. “Het gebeurt nog, maar ik woon in Antwerpen. Daar valt het nog mee. Ik merk dat hoe verder ik van de stad ga, hoe vaker mensen over ‘Kvraagetaan’ beginnen.”