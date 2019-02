Fitnessklanten klagen over zangeres Trisha: “We zijn haar kuren beu” MV

20 februari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Sinds vorige zomer baten schlagerzangeres Trisha (35) - de ex van Ignace Crombé - en haar man Kurt (48) een fitnesscentrum met binnenspeeltuin uit in Izegem. “We zullen er veel tijd en energie in stoppen”, klonk het enthousiast bij de opening. Maar verschillende klanten contacteerden TV Familie. Zij zijn niet zo tevreden.

“Trisha heeft ruzie met de eigenaar van het fitnesscentrum”, klinkt het. “Zij is zelf slechts de uitbater. De klanten hebben genoeg van haar kuren. Trisha wil er precies een pensenkermis van maken. Tijdens het fitnessen moeten we haar schlagers of andere hoempapamuziek aanhoren. En ze organiseert eigen optredens of travestieshows. Niks mis mee, maar toch niet in de fitness! Op wat trekt dat nu?”

“Wij willen alleen maar stevig fitnessen”, klinkt het verder. “Maar Trisha valt ons lastig met uitnodigingen voor die optredens. Voor Valentijn had ze Davy Gilles en Sasha Rosen geboekt. Ze smeekte de klanten om te komen. Maar dat werkt averechts, natuurlijk!”

Rechtszaak

Een andere bron zegt dat Trisha de eigenaar van het pand voor het gerecht wil slepen. “Trisha en haar man willen van al die kosten af: leasing van de toestellen, de huur”, klinkt het. “Maar als uitbater moet je daarvoor opdraaien. Nog zoiets: die fitnesszaak hoort bij de keten Oxygen Fitness. Maar Trisha vindt het niet kunnen dat iemand met zo’n pasje van een andere Oxygen Fitness bij haar komt fitnessen. “Dan moeten ze bijbetalen”, zegt ze. Maar zo werkt het niet. Als ze zo verder doet, zie ik het voor haar en Kurt niet goed komen.”

Trisha lacht de verhalen weg. “Het gaat goed met onze zaak”, zegt ze. “Zowel met de fitness als de speeltuin. En de klanten zijn tevreden. In de zaal aan de speeltuin hebben we drie shows gegeven op zeven maanden tijd. Daar was ook een Sinterklaasshow bij. En ja, in oktober was er die travestieshow. Maar ik val onze klanten daar helemaal niet lastig mee. Ik draai mijn eigen muziek hier nooit. De meesten weten trouwens niet eens wie ik ben. En een rechtszaak met de eigenaar? Sorry, Kurt en ik zijn zélf de eigenaars. We hebben die twee zaken gekocht!”