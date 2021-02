‘First Dates’-barman Bram wordt papa van een tweeling

Met een foto in de sneeuw, waarop Bram een t-shirt draagt met daarop de tekst ‘twin mama’ en een pijl naar zijn vrouw Lien die op zijn rug zit, maakte het koppel op Instagram bekend dat ze in verwachting zijn. “Dat het een spannend jaar gaat worden ... binnenkort zijn we met z’n viertjes”, schreef Bram erbij. Want het koppel verwacht deze zomer een tweeling. “Double the trouble, double the fun and half the sleep”, gaf Lien als extra toelichting op haar Instagram.

In december vertelde Bram in Story nog dat hij en Lien, met wie hij in september voor de wet trouwde, klaar zijn voor kinderen. “Lien en ik denken daar wel over na, maar het zal nog niet voor morgen zijn. Al zullen we er ook geen vijf jaar meer mee wachten. De bedoeling is om in België kinderen te maken en dan op termijn naar Spanje te verhuizen. Wat is er mooier dan op te staan met het zonnetje op je bol? En mijn grootste droom is om een strandbar te openen.”

Eigen cocktailbar

Die strandbar zit er voorlopig nog niet in, maar zodra de horeca weer open mag in België kan Bram eindelijk klanten ontvangen in zijn gloednieuwe cocktailbar Quotes op de Melkmarkt in Antwerpen. “Ik ga wijntjes, cocktails en aperitieven serveren, maar ook een lekkere bite erbij. De droom om een eigen bar te beginnen koester ik al tien jaar, maar het was nooit eerder het juiste moment. Nu is het tijd om er volop voor te gaan, ook al verklaren sommigen me gek. Maar in het leven moet je springen wanneer mensen dat het minst verwachten.”

Al beseft Bram ook dat een eigen bar draaiende houden een aanslag betekent op je vrije tijd. “In het begin zullen Lien en ik even naast mekaar moeten leven, ja. Zij staat vroeg op, ik zal pas rond drie uur ’s nachts in mijn bed liggen. Maar we zijn ervan overtuigd dat kwantiteit minder belangrijk is dan kwaliteit. De zaak zal bovendien maar vier dagen open zijn, dus ik heb telkens drie dagen om leuke dingen met haar te doen. Dat is een bewuste keuze, want ik wil uiteraard niet dat mijn zaak ten koste gaat van mijn relatie.” En met een tweeling deze zomer zal Bram weten wat te doen op zijn vrije dagen.

