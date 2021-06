‘First Dates’-barman Bram Van Geert opent zaak na moeilijk jaar: “Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar”

Na tien jaar dromen en vele maanden geduld oefenen vanwege de coronamaatregelen, kon ‘First Dates’-barman Bram vorige week eindelijk de deuren opengooien van Quotes, zijn bar in het centrum van Antwerpen waar cocktails, wijntjes én lekkere hapjes op het menu staan. “De eerste klanten verwelkomen voelde supergoed, zeker als je een half jaar hebt moeten wachten om te openen”, klinkt het opgelucht bij Bram in Story. “Ik zit al vijftien jaar in het vak, maar mensen bedienen in je eigen zaak is toch nog anders. Voorlopig zijn het vooral veel vrienden, collega’s en familie die hun weg vinden naar Quotes, maar ik heb er vertrouwen in dat meer en meer mensen de komende weken naar hier zullen afzakken. En dat ze terugkomen voor de goede kwaliteit én service (lacht). We willen ons echt op de kaart zetten als een niet te missen adresje in Antwerpen.”