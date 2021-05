‘First Dates’-barman Bram en vrouw verliezen hun ongeboren tweeling: “Jullie waren te klein”

“Liefste August & Camille, toen we eind vorig jaar het nieuws kregen dat we mama en papa gingen worden, kon onze wereld niet meer stuk”, schrijft Bram in een emotionele post op zijn Instagram. “Geluk, vreugde, euforie en maar stoefen over jullie naar de buitenwereld. ‘t Zijn er 2! We gaven jullie een naam, voelden jullie bewegen en schoppen en hadden zelfs van tevoren reeds een gevoel hoe jullie karakters zich zouden vormen. Het idee om deze zomer met twee het ziekenhuis binnen te stappen en samen met z’n viertjes als een fantastisch gezin naar buiten te gaan was een droom die zou uitkomen.”