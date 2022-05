Finse oude bekenden of een Estse cowboy: deze tien acts gaan (waarschijnlijk) door op het Songfestival

MuziekOp de finale van het Eurovisiesongfestival is het nog wachten tot zaterdag, maar in tussentijd moetende fans van het liedjescircus niet op hun honger blijven zitten. Vanavond vindt immers de tweede halve finale plaats, en die staat garant voor flink wat vertier. Onze vrouw selecteert de tien inzendingen die de grootste kans maken om door te stoten.

Finland

Ons tienerhart maakte een sprongetje toen The Rasmus de Finse inzending bleek. Hun songfestivalnummer ‘Jezebel’ is niet het anthem dat ‘In the shadows’ indertijd wél was, maar laat dat de pret — of de overdaad aan eyeliner — niet drukken!

Australië

Nadat Australië zich vorig jaar niet kon kwalificeren, trekt down under deze editie alle registers open met Sheldon Riley. Die pakt in zijn nummer ‘Not the Same’ de issues uit z’n verleden - opgroeien als homo met Asperger in een streng katholiek gezin - aan. Veel emotie, én een opvallende podiumoutfit: daar houdt de gemiddelde Songfestivalfan van.

Cyprus

‘Ela’ van Andromache is een song waar je niet meteen vat op hebt. Klinkt als een slecht idee voor het Songfestival, maar toch: iets in de Cypriotische inzending doet je verlangen om dit opnieuw te horen.

Ierland

Volgens de bookies is Brooke kansloos. Uw Songfestivalvrouw is daar niet zeker van. Mits een goede staging kan het poppy ‘That’s Rich’ - in een zee van ballades - opvallen, en zich zo verzekeren van een finaleticket.

Estland

In 2015 won Måns Zelmerlöw voor Zweden het Songfestival, met ‘Heroes’. Een song die geboetseerd was voor het liedjescircus, en ook vandaag nog voor inspiratie zorgt. Getuige daarvan: de Estse inzending Stefan en z’n cowboynummer ‘Hope’. Goed gezongen, weinig inventief.

Roemenië

We hebben het gecheckt, en jawel: WRS is wel degelijk de Roemeense inzending, en niet de Spaanse. ‘Llámame’, waarbij twee zinnen effectief in het Spaans gezongen worden, is een aanstekelijke oorwurm. Net als Ierland kansloos volgens de bookmakers, maar wij zitten al de hele dag met het refrein - ‘Ola mi bebébé’ - in ons hoofd.

Polen

Vorig jaar strandde Polen in de halve finale, maar dit jaar liggen de kaarten een stuk beter. Het land stuurt Krystian Ochman, die de donkere popsong ‘River’ brengt. En waarvoor hij schijnbaar grasduinde in het oeuvre van Jamie Woon, Hozier en Dotan. Het eindresultaat is allesbehalve origineel, maar laat dat geen bezwaar zijn.

België

Jérémie Makiese heeft met ‘Miss You’ een intrigerende song, en wordt veelvuldig geprezen om z’n soulvolle stem. Als er één moment is om de vaderlandsliefde uit te schreeuwen, is het vanavond.

Zweden

Met ‘Hold me Closer’ krijgen we (alweer) een ballade, maar wat voor een. Cornelia Jakobs zingt alsof haar leven ervan afhangt, en zou volgens de bookmakers wel eens heel hoog kunnen eindigen.

Tsjechië

Omdat je niet ieder Songfestival een hamsterwiel op het podium kan sleuren, zijn er alternatieven beschikbaar. Bij We Are Domi heeft een van de muzikanten een gitaarviool/vioolgitaar in z’n handen. Allen al daarom is hun nummer ‘Lights Off’ een plek in de finale waard.

