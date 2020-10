Fins magazine reageert op ophef om decolleté van premier: “Bij anderen was dit geen probleem”

ShowbizzEr is ophef ontstaan rond beelden van de Finse premier in een tijdschrift. Op één van de foto’s in de oktobereditie van Trendi is te zien hoe Sanna Marin (34) poseert in een blazer, waaronder ze geen kleding draagt. Dat deed stof opwaaien, al laat het blad weten de kritiek “hypocriet te vinden.”

De premier van Finland komt in het blad uitvoerig aan het woord. Ze praat openhartig over haar werk en gezin en kaart ook thema’s als gendergelijkheid aan. Tijdens het interview zegt Marin onder meer dat het uiterlijk van een vrouw altijd onderwerp van disscussie is, daarom ook dat ze steevast voor dezelfde looks gaat. Voor de shoot werd de Finse premier gekleed door een feministische stylist, die koos voor een diep decolleté. Maar dat schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat: al snel volgden afkeurende commentaren dat het beeld “ongepast”, “smakeloos”, of zelfs “een premier onwaardig” was.

“In 2018 stond zangeres Anna Abreu op de cover van Trendi met een decolleté. Niemand had daar last van”, reageert hoofdredacteur Mari Karsikas nu op de heisa. “In augustus 2020 stond Ronja Salmi op de cover in een jasje zonder shirt. Niemand zei iets. Nu Sanna Marin in dezelfde stijl poseert, barst het tumult los.”

Veel steun

Op sociale media worden onder de hashtag #ImWithSanna intussen ook allerlei gelijkaardige beelden gedeeld ter steun. “Ik weet niet wie dat als eerste deed, maar ik ben ze erg dankbaar”, aldus Karsikas. “Ze laten zien hoe je achter je waarden kunt staan en hoe je een andere vrouw kunt verdedigen. En ze maakten van de blazer zonder hemd een hitoutfit. Er zit kracht in de gemeenschap.”

Karsikas stelt verder dat de kritiek vooral iets over de lezers zegt: negatieve commentaren hangen samen met een lage mediageletterdheid en weinig inzicht in hoe de media tot stand komt. “Een stylist kiest welke kleding iemand op een omslagfoto draagt”, klinkt het. Er was bovendien ook ophef omdat Marin tijdens een pandemie de tijd nam voor een interview. “Het is moeilijk om dat anders te interpreteren dan als minachting voor vrouwen. Als een besluitvormer geen tijd heeft voor een vrouwenblad, betekent dat dan dat ze ook niet geïnteresseerd is in vrouwenkwesties?”

