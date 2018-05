Finalisten van 'De Mol' gekend (+ de beelden die u niet te zien kreeg) Mark Coenegracht

06 mei 2018

21u14 106 Showbizz Niets is wat het lijkt. En dus geen drie op drie juiste namen voor de finale van ‘De Mol'. Wél twee, die we u al weken geleden hebben gegeven. Priester Pieter en financieel recruiter Bahador dus. Wij hoopten en dachten dat met marine-officier Pascale ook een vrouw de finale zou halen, maar neen dus. Twee ultra sterke spelers en een gehaaide Mol in schapenvacht staken daar een stokje voor.

Geen vrouw in de finale van ‘De Mol’. Het lijken wel ’the good old Woestijnvis-days’, toen vrouwen nog wat vreemd werden bekeken in dat mannenbastion. Natuurlijk is dat nu niet meer zo, maar toch valt het op dat drie heren en Gilles De Coster als stoere presentator volgende zondag de finale van ‘De Mol’ beheersen.

Alle respect overigens voor marine-officier Pascale, die schijnbaar moeiteloos de genadeloze mix van fysieke en mentale inspanningen wist te doorstaan. En die, zo liet ze uitschijnen vlak na haar onverwachte exit, ook wist wie ‘de Mol’ was. Alleen, de Mol-makers wisten natuurlijk ook dat de overlevende kandidaten allemaal wisten wie de saboteur was, zodat de eliminatievragen extreem moeilijk en uitzonderlijk gedetailleerd werden gemaakt. En daar sneuvelde Pascale vooralsnog. Ze was schijnbaar en blijkbaar net iets minder gefocust dan de heren. Dames zijn nochtans beter in multitasking, maar als het om keihard pokeren gaat, om liegen, bedriegen en eigenbelang, dan zijn de heren blijkbaar toch net dat tikkeltje harder en scherper.

Pastoor met duivels kantje

De laatste rechte lijn naar de finale leverde een mix van fysieke en mentale challenges met een ware ‘De Mol’-triatlon die vooral fysiek werden uitgevochten door Lloyd en Pascale en nadien een ‘mind-fuck’-spel waarbij de winnaar een extra tip over ‘de Mol’ kreeg. Pascale speelde het handig, won dat ticket, maar kon het in de eliminatie toch niet verzilveren. Het viel ook op hoe na dat laatste spel vooral pastoor Pieter zich van zijn duivels kantje liet zien en er bijzonder nors bijzat. Indien hij vooralsnog de Mol zou zijn, dan wacht hem een snelle carrière in Hollywood.

Baha, die lachte de spanning meteen weg. Die man is héél erg zelfzeker. En dan was er nog Lloyd. Door de Mol-makers de voorbije weken wat weggestopt, niet echt opvallend, niet echt een groepsleider. Eerder wat grijs, dan zwart-wit. En dus mogelijk een Mol die zijn spel bijzonder goed speelde.

Dit viel ons op bij de vier kandidaten

Pascale (45), marine-officier

Speelde ‘De Mol’ alsof ze in haar leven nooit wat anders had gedaan. Niet dus. Maar met een pak legerervaring lukte het wel om haar mannetje te staan. De drie finalisten, onderwie de Mol, bleken wel nog een tikkeltje meer alert en scherper dan Pascale, die overigens toegaf dat ze misschien eerder een verbond had moeten sluiten met dierenarts Joke, die vorige week uit het spel werd geknikkerd.

Pieter (33), priester

Was al weken geleden één van onze favorieten voor de finale. Liet in de voorlaatste aflevering alle mogelijke gewaden van het priesterschap vallen. Of hij is een gehaaide Mol en dan moet hij dringend aankloppen bij regisseur Jan Verheyen, of hij is een new age priest. En dan mogen zijn parochianen nog veel plezier van hem verwachten. Wil dit spel heel erg graag winnen, zo blijkt, maar heeft twee te duchten tegenstanders.

Lloyd (21), student

Speelde de voorbije weken een versnelling lager dan zijn concurrenten Pieter en Bahador. Wij dachten dat hij daardoor de finale zou missen, nu ziet het er naar uit dat hij dat heel gewild deed en mogelijk wel eens de Mol zou kunnen zijn. Die hier en daar zeer handig proeven om zeep hielp, maar zich nooit echt verdacht maakte. Toch ziet het er naar uit dat alle finalisten weten wie de Mol is… Lloyd?! Of is hij een nog straffere speler dan Bahador en Pieter?

Bahador (27), financial recruiter

Voorlopig de kandidaat die de grootste kans maakt om de groepspot te winnen. Heeft mogelijk ‘de Mol’ al van bij de start in het vizier. Gaat recht af op zijn doel. Geeft niks of niemand een cadeau. Speelt scherp, gevat, handig, hard en zonder veel compromissen.

Gesneuveld

Kelly (39), psycholoog

Channy (26), maatschappelijk assistente

Jeffrey (40), chauffeur

Katrien (54), eventmanager

Steve (60), huisarts

Joke (32), dierenarts

Pascale (44), marine-officier

In de pot

Voor de groep: 24.565 euro

Verloren: 75.185 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Lloyd

2. Bahador

3. Pieter

Beste spelers

1. Bahador

2. Pieter

3. Lloyd

Zo had je de verborgen hint over de mol al eerder kunnen ontdekken

De finale van 'De Mol', zondag 13 mei om 20u10.