Finalisten Koningin Elisabethwedstrijd voor piano bekend

'Temptation'-Ka­rim in tranen op uitvaart van vriendin: "Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel van iemand gehouden"

14 mei Clarissa Bruno (25), de vriendin van ‘Temptation’-gezicht Karim (24) die begin deze week overleed, is vandaag begraven. “Bij onze eerste gesprekken wisten we al: dit is meant to be. Je was de liefde van mijn leven. Overal waar we kwamen vertelden mensen hoe mooi zo ons vonden als koppel”, vertelde Karim op haar uitvaart.