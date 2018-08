Finaliste 'Britain's Got Talent' doodgestoken in haar appartement DBJ

20 augustus 2018

Simonne Kerr (31), die dit jaar de finale haalde van de talentenjacht 'Britain's Got Talent', werd dit weekend vermoord teruggevonden in haar huis in Londen. Er is een 40-jarige man aangehouden en er wordt niet gezocht naar een andere verdachte, meldt de Metropolitan Police van Londen .

De zangeres Simonne Kerr inspireerde talloze kijkers tijdens de finale van 'Britain's Got Talent', maar werd dit weekend brutaal doodgestoken in haar appartement in Londen. Een 40-jarige verdachte, Desmond Sylva, is aangehouden. Het motief van de vermoedelijke dader is niet bekend.

Kerr maakte jarenlang deel uit van het koor B Positive, een gezelschap dat de aandacht wilde vestigen op de sikkelcelziekte, dat is een vorm van erfelijke bloedarmoede. Zogenaamde sikkelcellen hebben de vorm van een sikkel en glijden daardoor niet zo gemakkelijk door de bloedvaten waardoor ze gaan klonteren en bloedvaten verstoppen. Als dat gebeurt krijgt het weefsel of orgaan na de verstopping niet genoeg zuurstof.

Het zoontje van Simonne Kerr stierf in 2015 aan de slepende ziekte. Drie jaar later besloot de vrouw om te gaan zingen in ‘Britain’s Got Talent’. Haar doel was om mensen op te roepen bloed te doneren omdat het levens kan redden. Met haar krachtige stem en boodschap haalden zij en B Positive de finale.