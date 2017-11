Finalist Holland's Got Talent misbruikte kinderen tijdens gitaarlessen Victor Schildkamp

Lars de R., de nu 25-jarige gitarist die in 2009 de finale van talentenshow Holland's Got Talent haalde, begon al in het jaar dat hij succesvol werd met het seksueel misbruiken van minderjarigen. In totaal staat hij terecht voor misbruik van vijf kinderen in Nederland en zes in India. Justitie vreest dat het er veel meer zijn. Dat bleek vanochtend tijdens een niet-inhoudelijke zitting van zijn zaak in Alkmaar.

Lars de R. wordt verdacht van ontucht met jonge jongens en het vervaardigen van kinderporno. Tussen oktober 2016 en maart 2017 zou hij pornografische foto's gemaakt hebben in India. Hij heeft bekend tijdens meerdere reizen kinderen te hebben misbruikt.

Ook heeft hij kinderen misbruikt tijdens gitaarlessen die hij gaf, toen hij zelf nog minderjarig was. Volgens het Openbaar Ministerie wordt hij verdacht van het misbruiken van kinderen over een periode van vele jaren, tussen 2009 en 2017. Tot nu toe gaat het om elf kinderen in Nederland en India, maar het OM denkt dat het er veel meer zijn. Justitie is er nog niet in geslaagd zijn beveiligde computerschijven te kraken. De R. zegt zijn wachtwoorden te zijn vergeten.

Andere ontuchtzaak

Lars de R. was vanochtend zelf bij zijn zitting aanwezig. Het gitaartalent zit sinds drie maanden vast nadat zijn naam als 'bijvangst' toevallig was voorbijgekomen in het onderzoek naar een andere ontuchtzaak. Hij werd, vooral omdat hij gitaarles geeft aan kinderen, snel opgepakt. De politie heeft contact met de ouders van de kinderen aan wie hij lesgeeft. Bij vijf kinderen bleek sprake van misbruik.

Holland's Got Talent werd in 2009 uitgezonden op SBS6 met Gerard Joling als presentator. "Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil, maar ik wil het liefst mijn hele leven lang bezig zijn met muziek'" introduceerde de toen 16-jarige Lars zichzelf. Hij imponeerde de jury, bestaande uit Patricia Paay, Henkjan Smits en Robert Ronday, en behaalde de tweede plaats. In 2010 stond hij op het podium met meestergitarist Harry Sacksioni.

De strafzaak tegen Lars de R. gaat 11 januari verder.