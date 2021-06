Finale van ‘Familie’ wordt de ‘beste in vijf jaar’: “We waren de kijkers nog iets verschuldigd”

Muziek Voor het eerst in negen jaar nog eens een Songfesti­val-win­naar bovenaan in Britse charts (maar niet met het winnende nummer)

18 juni Voor het eerst in negen jaar heeft een Songfestival-winnaar weer de top 10 bereikt van de toonaangevende Top 75 in het Verenigd Koninkrijk. Måneskin doet dat opvallend genoeg niet met het winnende liedje ‘Zitti E Buoni’ maar met de albumtrack ‘I Wanna Be Your Slave’, meldt de Official Charts Company.